セザンヌ人気のアイブロウペンシル＆極細アイブロウマスカラに新色登場
セザンヌ化粧品は8月下旬より、水・汗・皮脂に強く、落ちにくい美眉を1本で完成できる「セザンヌ ブラシ付アイブロウ繰り出し」と、高発色×ふんわり質感の「セザンヌ 極細アイブロウマスカラ」より、新色を発売します。
■繰り出し式のアイブロウから待望のグレージュが登場
1本で眉が描け、落ちにくい！ 「セザンヌ ブラシ付アイブロウ繰り出し」から待望のグレージュカラーが登場。
削る手間いらずの繰り出しタイプ、毛流れまで整えられるスクリューブラシ付き＆水・汗・皮脂とこすれにも強いウォータープルーフタイプで落ちにくいのも嬉しいポイントです。
今回の新色ビターグレージュは黒髪〜暗めの髪色になじんで浮かず、洗練された印象に仕上がります。毛流れケアまで1本でできるので、毛量の多い男性にもおすすめです。
■明るめの新色マイルドベージュは、うぶげのような薄眉仕上げ
「セザンヌ 極細アイブロウマスカラ」の新色マイルドベージュは、まろやかなベージュカラー。1本1本繊細に塗れる極細ブラシなので、うぶげのような薄眉もムラなくしっかり発色します。
さらに立体的でふんわりとした質感の軽ふわ仕上げだから、眉マスカラ初心者もこれ1本でトレンド眉が完成できます。
■セザンヌ ブラシ付アイブロウ繰り出し
新1色 06 ビターグレージュ（638円）
「セザンヌ ブラシ付アイブロウ繰り出し」は、削る手間がない繰り出しタイプのアイブロウ。眉の形を整え、ぼかすのにも便利なスクリューブラシ付き。力を入れなくてもなめらかに描けるやわらかい処方で、水・汗・皮脂に強いウォータープルーフ。
◇商品特長
●絶妙グレージュ
自眉の色に近いグレーをベースに、抜け感をプラスするベージュをMIXした地毛風グレージュカラー。黒髪や暗めの髪色の人も浮かずに洗練された印象に！
●スルスル描ける楕円芯
力を入れなくてもなめらかに描けるやわらかい処方。細い線から太い線まで自由自在な2×3mmの楕円芯で削る手間いらずの便利な繰り出しタイプ。
●描いた眉が落ちにくい
水・汗・皮脂に強いウォータープルーフ。前髪のこすれなどにも強く、描いた眉を綺麗なままキープ！
●スクリューブラシ付き
眉の形を整え、ぼかすのにも便利なスクリューブラシ付き。
●無香料・無鉱物油・タール系色素不使用・アルコールフリー・パラベンフリー
◇How To Use
スクリューブラシを使えば、初心者さんでも簡単！
◇カラーチャート＆カラーバリエーション
カラバリが豊富なので、似合う色がきっと見つかります。
■セザンヌ 極細アイブロウマスカラ
新1色 C5 マイルドベージュ（528円）
「セザンヌ 極細アイブロウマスカラ」は、絶妙なニュアンスカラーで目元の印象チェンジがかなうアイブロウマスカラ。高発色×ふんわり質感でエアリーに仕上がります。地肌に付きにくい極細ブラシ採用で、小回りが利き、毛流れも整えます。
◇商品特長
●うぶげのような薄眉仕上げ
ベージュに数滴ミルクを混ぜたような、まろやかな明るめカラー。眉毛の存在感を薄めて、ふわっと軽い“うぶげ風”な仕上がりに。黄みすぎないベージュで上品な抜け感を演出！
●高発色×ふんわり質感
やわらかい膜で眉毛1本1本をコーディングするので、眉毛にムラなく付き、しっかり発色。吸湿性パウダー配合で、油分のベタつきを抑え乾いてもふんわり質感のままエアリーな仕上がりに。
●こだわりの極細ブラシ
先端に向かって細くなる形状が眉にフィットし、地肌にマスカラ液が付きにくい！
●美容保湿成分配合
加水分解シルク・ツバキ種子油
●無香料・無鉱物油・タール系色素不使用・アルコールフリー・パラベンフリー
◇How To Use
◇カラーバリエーション
髪色に合わせてなりたい印象に。
■万能ベージュで、定番メイクもカラーメイクも楽しもう♪
定番メイクに仕上げたいなら……
ラインがブレにくく狙い通りに描きやすいアイライナー「セザンヌ ブレぴたライナー」10 なじみブラックと、簡単に繊細グラデが作れる透ける3色パレット「セザンヌ ライティングアップアイシャドウ」01 ロイヤルベージュの組み合わせがおすすめ！
ベーシックで万人受けな仕上がり＆統一感のある印象に仕上がります。
カラーメイクを楽しみたいなら……
高密着仕上がりのアイライナー「セザンヌ ジェルアイライナー」と、淡色グラデでソフトな陰影が作れる4色パレット「セザンヌ ペールトーンアイシャドウ」の組み合わせがおすすめ！
カラバリ豊富なのでさまざまなカラーメイクを楽しめます。
（エボル）