セザンヌ人気のアイブロウペンシル＆極細アイブロウマスカラに新色登場

セザンヌ化粧品は8月下旬より、水・汗・皮脂に強く、落ちにくい美眉を1本で完成できる「セザンヌ ブラシ付アイブロウ繰り出し」と、高発色×ふんわり質感の「セザンヌ 極細アイブロウマスカラ」より、新色を発売します。

■繰り出し式のアイブロウから待望のグレージュが登場

1本で眉が描け、落ちにくい！ 「セザンヌ ブラシ付アイブロウ繰り出し」から待望のグレージュカラーが登場。

削る手間いらずの繰り出しタイプ、毛流れまで整えられるスクリューブラシ付き＆水・汗・皮脂とこすれにも強いウォータープルーフタイプで落ちにくいのも嬉しいポイントです。

今回の新色ビターグレージュは黒髪〜暗めの髪色になじんで浮かず、洗練された印象に仕上がります。毛流れケアまで1本でできるので、毛量の多い男性にもおすすめです。

■明るめの新色マイルドベージュは、うぶげのような薄眉仕上げ

「セザンヌ 極細アイブロウマスカラ」の新色マイルドベージュは、まろやかなベージュカラー。1本1本繊細に塗れる極細ブラシなので、うぶげのような薄眉もムラなくしっかり発色します。

さらに立体的でふんわりとした質感の軽ふわ仕上げだから、眉マスカラ初心者もこれ1本でトレンド眉が完成できます。

■セザンヌ ブラシ付アイブロウ繰り出し

新1色 06 ビターグレージュ（638円）

「セザンヌ ブラシ付アイブロウ繰り出し」は、削る手間がない繰り出しタイプのアイブロウ。眉の形を整え、ぼかすのにも便利なスクリューブラシ付き。力を入れなくてもなめらかに描けるやわらかい処方で、水・汗・皮脂に強いウォータープルーフ。

◇商品特長

●絶妙グレージュ

自眉の色に近いグレーをベースに、抜け感をプラスするベージュをMIXした地毛風グレージュカラー。黒髪や暗めの髪色の人も浮かずに洗練された印象に！

●スルスル描ける楕円芯

力を入れなくてもなめらかに描けるやわらかい処方。細い線から太い線まで自由自在な2×3mmの楕円芯で削る手間いらずの便利な繰り出しタイプ。

●描いた眉が落ちにくい

水・汗・皮脂に強いウォータープルーフ。前髪のこすれなどにも強く、描いた眉を綺麗なままキープ！

●スクリューブラシ付き

眉の形を整え、ぼかすのにも便利なスクリューブラシ付き。

●無香料・無鉱物油・タール系色素不使用・アルコールフリー・パラベンフリー

◇How To Use

スクリューブラシを使えば、初心者さんでも簡単！

◇カラーチャート＆カラーバリエーション

カラバリが豊富なので、似合う色がきっと見つかります。

■セザンヌ 極細アイブロウマスカラ

新1色 C5 マイルドベージュ（528円）

「セザンヌ 極細アイブロウマスカラ」は、絶妙なニュアンスカラーで目元の印象チェンジがかなうアイブロウマスカラ。高発色×ふんわり質感でエアリーに仕上がります。地肌に付きにくい極細ブラシ採用で、小回りが利き、毛流れも整えます。

◇商品特長

●うぶげのような薄眉仕上げ

ベージュに数滴ミルクを混ぜたような、まろやかな明るめカラー。眉毛の存在感を薄めて、ふわっと軽い“うぶげ風”な仕上がりに。黄みすぎないベージュで上品な抜け感を演出！

●高発色×ふんわり質感

やわらかい膜で眉毛1本1本をコーディングするので、眉毛にムラなく付き、しっかり発色。吸湿性パウダー配合で、油分のベタつきを抑え乾いてもふんわり質感のままエアリーな仕上がりに。

●こだわりの極細ブラシ

先端に向かって細くなる形状が眉にフィットし、地肌にマスカラ液が付きにくい！

●美容保湿成分配合

加水分解シルク・ツバキ種子油

●無香料・無鉱物油・タール系色素不使用・アルコールフリー・パラベンフリー

◇How To Use

◇カラーバリエーション

髪色に合わせてなりたい印象に。

■万能ベージュで、定番メイクもカラーメイクも楽しもう♪

定番メイクに仕上げたいなら……

ラインがブレにくく狙い通りに描きやすいアイライナー「セザンヌ ブレぴたライナー」10 なじみブラックと、簡単に繊細グラデが作れる透ける3色パレット「セザンヌ ライティングアップアイシャドウ」01 ロイヤルベージュの組み合わせがおすすめ！

ベーシックで万人受けな仕上がり＆統一感のある印象に仕上がります。

カラーメイクを楽しみたいなら……

高密着仕上がりのアイライナー「セザンヌ ジェルアイライナー」と、淡色グラデでソフトな陰影が作れる4色パレット「セザンヌ ペールトーンアイシャドウ」の組み合わせがおすすめ！

カラバリ豊富なのでさまざまなカラーメイクを楽しめます。

（エボル）