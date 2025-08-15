柔らか＆美発色！　セザンヌ人気の「細芯アイブロウN」新色が2色登場、持ち運びに便利な多機能ブラシも発売

セザンヌ化粧品は8月下旬、美発色＆柔らか質感の1.5mm芯アイブロウペンシル「セザンヌ 細芯アイブロウN」の新色2色と、ヘアメイクパウダー用ブラシ「セザンヌ コンパクトブラシ」を発売します。

■1.5mm芯アイブロウから新色が登場！

パウダー成分を80％配合し、柔らか質感の「セザンヌ 細芯アイブロウN」から新色2色が登場。力を入れなくてもするすると描ける美発色タイプで、細いのに折れにくいのもうれしいポイントです。髪色やなりたいイメージに合わせて選べる、4色展開となりました。

01 ライトブラウン（明るい自然な茶色）

04 ディープブラウン（落ち着いた深めの茶色）

「セザンヌ 細芯アイブロウN」は、パウダー成分80％配合、柔らか質感＆美発色の1.5mm芯のアイブロウ。力を入れなくてもするすると描ける美発色タイプで、細いのに折れにくい。水・汗・皮脂に強く落ちにくいのもポイントです。

◇商品特長

●パウダー成分80%配合で柔らか質感＆美発色

パウダー成分を80%配合したことにより、柔らかい細芯アイブロウを実現。力を入れなくてもするする描けます。肌への密着力＆発色の良いパウダーを採用しているため、描きたての色が長時間続きます。

●1.5mmの細芯

眉頭はふんわり、眉尻は細く描きやすい。1本1本も、眉全体も描きやすい絶妙な細さです。

●細いのに折れにくい！

力を入れずに描けて折れにくいのがうれしいポイント！

●仕上がり長時間キープ

水・汗・皮脂に強く、落ちにくい。前髪によるこすれにも強い！

●無香料・無鉱物油・タール系色素不使用・アルコールフリー・パラベンフリー

◇カラーバリエーション

髪色やなりたいイメージに合わせて選べる4色展開。カラバリが豊富なので、似合う色がきっと見つかります。

◇細さを選べる！ セザンヌの繰り出し式アイブロウ

0.9mmから5mmまで、細さが選べるセザンヌのアイブロウ。使いやすい1本を見つけてみてくださいね。

■持ち運びしやすいこだわりサイズ！ コンパクトブラシが新登場

ピンポイントで狙ったところに塗りやすい、ヘアメイクパウダー用の「セザンヌ コンパクトブラシ」が新登場。

ななめカットの筆先は、狙ったところにピンポイントで塗れて、顔にもフィットしやすい形状。セザンヌのシェーディングアイテムにも使用できます。持ち運びしやすい便利なケース付きです。

◇商品特長

●こだわりサイズ

【全体】小さめのポーチにも入れやすい 約8cm

【柄の長さ】安定して持ちやすい 約6.4cm

●ななめカットブラシ

おでこの丸みにフィットしやすいよう、ブラシ毛先をななめにカット。

●毛量たっぷり＆適度なコシ！

コンパクトサイズのブラシながら、ブラシ毛量はたっぷり！ 毛が長すぎず、適度なコシのあるブラシです。

●持ち運びに便利なケース付き

◇「セザンヌ ヘアメイクパウダー」使用時の仕上がりの違い

同じアイテムでもツールによって仕上がりが変化！

◇既存シェーディングアイテムにも使える

●疑似影色で自然に小顔が作れる 「ナチュラルマットシェーディング」全2色 693円

特にフェイスラインへの使用がおすすめ。ななめカットがフェイスラインにフィットします。

●面も線も自在。理想の骨格を演出できる 「シェーディングペンシル」全2色 660円

特に鼻筋への使用がおすすめ。鼻根にぴったりフィットしてさっとぼかしやすいのが特徴です。

■商品概要

セザンヌ 細芯アイブロウN 新2色 各462円

セザンヌ コンパクトブラシ 440円

（エボル）