大阪・門真市では8月31日まで、「カドマツーリズムdeキャッシュレスキャンペーン」を開催している。期間中、キャンペーンのポスターを貼っている市内店舗で、d払いやau PAY（コード支払い）、楽天ペイ（コード／セルフ払い）、AEON Payで支払うと最大20％のポイントが付与される。



●飲食店、ギフトショップ、観光施設が対象



ポイントの付与上限は1決済サービス事業者当たり1回最大1000円、期間中最大5000円相当。スマホ決済サービスの4事業者で使い分けると、期間中、合計で最大2万円相当のポイント上限となる。



対象店舗は、飲食店やギフトショップ、観光施設となる。なお、セブンイレブンやファミリーマート、ミニストップ、ローソンのコンビニ4社は対象外。また、PayPayも対象外。大阪の夏休みは、門真市でおトクに過ごそう。