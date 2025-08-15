アミューズは３年ぶり２０００円台回復、大型コンサートツアー貢献し２６年３月期業績予想を上方修正

アミューズ<4301.T>は急反騰し、２２年８月以来３年ぶりに２０００円台を回復している。１４日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高が６２０億円から６５０億円（前期比４．７％減）へ、営業利益を２５億２０００万円から３８億円（同３５．８％増）へ、純利益を１５億円から２５億円（同５１．７％増）へ上方修正したことが好感されている。



サザンオールスターズや星野源をはじめとしたアーティストの大型コンサートツアーなどに係るイベント収入や商品売り上げ収入が好調だったほか、ブロードウェイミュージカル「キンキーブーツ」の開催などによりイベント収入も大幅に増加したことで、第１四半期業績が好調に推移したことが寄与する。



なお、第１四半期（４～６月）決算は、売上高２２６億５７００万円（前年同期比２８．４％増）、営業利益３５億５４００万円（同４．０倍）、純利益２３億４７００万円（同１７．４倍）だった。



