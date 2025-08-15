世界を代表する観光地・米ニューヨークのマンハッタンで、2週間のうちに2度も銃撃事件が起きた。アメリカが銃社会であることを改めて実感したが、もし自分が現場に遭遇してしまった時どうすれば良いか、全く分かっていないことに気付かされた。銃規制が厳しい国・日本では考えづらい状況だが、決して他人事ではないと感じる。（NNNニューヨーク支局 櫻茜理）

■マンハッタンのミッドタウンで銃撃事件相次ぐ

先月末。退勤して同僚とともに夕食に入る店を探していると、けたたましいサイレン音を鳴らした警察車両がニューヨーク3番街を北上していった。しかも一台だけではなく、何台も。嫌な予感がしたが、一旦空腹を満たすことを優先して店に入った。注文を終えて飲み物が運ばれてきたタイミングで、支局のメッセージグループの通知音が鳴った。

【アクティブシューター事件 ニューヨークで銃撃事件発生】

「アクティブシューター」とは、公共の場で銃器を使って無差別に人々を殺傷する人物のこと。つまり、今まさに無差別銃撃事件が起きているということだ。現場を調べると、店から徒歩10分程度の場所だった。さらに次々と「複数人の死亡者が出ている模様」「容疑者はビルに立てこもっている可能性」といった情報が入ってきて、すぐに取材へ向かった。

現場に向かっている途中で、「容疑者は単独犯・自殺により死亡」という情報が入ってきた。緊張感は一段階下がったが、現場周辺にはものものしい雰囲気が漂っていた。

近くには在ニューヨーク日本国総領事館もあり、筆者も現場の前を何度も通り過ぎたことがあった。さらに言えばこの日の昼過ぎ、隣にあるベーカリーに買い物に訪れていた。もし犯行が数時間違っていたらと思うとゾッとした。この事件では、4人が犠牲となった。

翌週の土曜未明、支局長からのメッセージの通知音で目が覚めた。

【未明にタイムズスクエアで銃撃事件】

タイムズスクエアといえば、年越しカウントダウンで有名なニューヨーク最大の繁華街で、世界中から多くの観光客が集まる象徴的な場所だ。米メディアの報道によると、17歳の少年が口論の末に銃を抜いて発砲し、3人が負傷したという。

2週間で2度もミッドタウンで銃撃事件が起きた。いくら有名な観光地とはいえ、ここは銃社会なのだと実感した。

■米版・銃撃への対処法『RUN. HIDE. FIGHT.』

事件を受けて、支局が入るビルで銃撃犯対策の訓練が行われた。その際、避難者の心得についてレクチャーしてもらう機会があり、3つのキーワードを教えてもらった。

『RUN.（逃げる） HIDE.（隠れる） FIGHT.（戦う）』だ。

自分自身や周囲の安全を守るための戦術で、FBI＝米連邦捜査局も推奨している対応である。まずは大前提として「逃げる」。避難の際には、警察に銃撃犯と間違えられないように両手を挙げて移動することが重要だ。

銃撃犯が近くにいて安全に避難できない場合は「隠れる」。家具などでバリケードを作るほか、テキストメッセージで警察へ通報して警察官が迎えに来るまで隠れ続ける。それさえも難しく、命の危険が差し迫っている場合は「戦う」。消火器やイスなどで相手の行為を妨害する。

「逃げる」「隠れる」は理解できるが、「戦う」ことまで項目に入っていることに驚いた。説明してくれた人も最終手段として話していたが、そんな状況に遭遇してしまう可能性はゼロではないということだ。日本でも海外へ旅行や留学に行く人は多いが、例え比較的治安が良い場所を選んだとしても、いつどこで何が起こるかは分からないのだ。

■日本でもゼロではない銃撃のリスク

日本には「銃砲刀剣類所持取締法（通称:銃刀法）」という法律があり、銃を持つこと自体に厳しい規制がある。日本国内で銃撃事件に巻き込まれる可能性は諸外国に比べて低いとはいえ、ゼロだと言い切ることは難しいだろう。

その一例として2022年、奈良市で安倍元首相が手製の銃で銃撃され死亡する事件が起きた。筆者は発生直後に現場へ向かった記者の一人だったが、現代の日本でこのような銃撃事件が起きたことに衝撃を受けた。

被告の家の家宅捜索を取材している途中、警察から「爆発物が含まれている可能性があるから退避するように」と求められ、非常に動揺したことを覚えている。事件後さらに法律は厳格化されたが、アメリカの事例を知っておくことが何かの役に立つことがあるかもしれない。