最高峰の舞台が３４年ぶりにキター！ ９月１３日に東京・国立競技場で開幕する陸上世界選手権（世界陸上）でスペシャルアンバサダーを務める俳優の織田裕二（５７）が本紙の単独インタビューに応じ、猯上愛瓩鯒発させた。１９９７年から２０２２年まで１３大会連続でメインキャスターを務め、陸上報道の犂薛瓩箸靴討なじみの存在に。女子８００メートルで開催国枠エントリー設定記録（２分００秒９９）を突破している爛后璽僉執盥酸賢甬彿殫曄複隠掘疆貘膾綢膩桧高）の飛躍にも大きな期待を寄せた。

――東京開催は１９９１年以来３４年ぶりだ

織田 無事に始まって、無事に終わってほしい。選手に何を見せてもらえるのかなと。個人的に見たい選手も何人かいるし、あとはどんなドラマが待っているのか楽しみでしょうがない。

――長年メインキャスターを務め、今大会はスペシャルアンバサダーに

織田 いろんな思いがある。僕らは最初スタジオというか（中継局の）ＴＢＳ本社からお届けしていて、現地と時差があった。（２００７年）大阪大会の時に初めて現地から放送を始めた。やっぱり競技場にお客さんが入っていて、現場の空気感が面白い。その土地、国々の空気感があるしそれも楽しみ。

――今大会は国立競技場で行われる

織田 この世に生を受けて初めて東京で五輪を見られると思っていた。「プラチナチケットだろうな」と思っていたけど、コロナ禍で（無観客で）誰も見られなくなっちゃった。せっかく東京でやっているのに見られない悔しさがあったけど、やっと見られるわけですよ。このために国立競技場を造ったんでしょって。ようやく、こけら落としみたいな気分です。

――スポーツの中で陸上を最も愛する理由は

織田 野球もサッカーもゴルフも見るし、いろんなスポーツが好き。昔はやる方の専門だったけど、年齢とともに見るのも楽しくなってきて。その中で一番謎だったのが陸上で、全く興味がなかった。部活でも僕は野球、テニスとか球技ばかりやっていて、走るのはトレーニングの一環としか思ってなかったし、すごくマニアックな競技だと思っていた。でも待てよ…陸上って全てのスポーツの基本だよなって。それを極めた人たちって、何なんだろうって。

――シンプルな競技だからこそ奥深さがある

織田 五輪を代表する種目は何かと聞くと、世界中の半分の人が１００メートル（走）と言うと思う。野球、サッカーでも（国民が）やったことのない国があるかもしれない。だけど世界中で、かけっこをやったことがない国の人はいないだろうと。１００メートルで（世界）１位の人は、本当に人類で一番足の速い人と言って間違いないんだなと。地球上で一番足の速い人であったり、そういう基礎的な能力の一番が集まる大会が陸上競技で、世界陸上なのかなって。

――注目選手に女子やり投げで２３年ブダペスト大会、２４年パリ五輪で金メダルの北口榛花（２７＝ＪＡＬ）を挙げている

織田 ただただ応援するだけ。その６投を目に焼きつけて、試合を楽しみたい。彼女は表情が豊かなので（今までは）投げ終わる前、投げ終わった後、セケラック・コーチとのやり取りを見ていると、彼女が今どういう状況にあるのかわかりやすかった。でも世界陸上、五輪でチャンピオンになってそれも変わったかもしれない。わかりやすく表情に出ていた人だから（今大会で）どんな表情をするのか楽しみ。

――女子８００メートルで高校生ながら日本記録（１分５９秒５２）保持者の久保にも期待がかかる

織田 彼女にとってはこれが世界デビューと言ったら変だけど、スタートなので。どういうふうにそこで学んでいって、何を感じて受け取っていくんだろうなと。世界の壁がめちゃくちゃ厚いのは本人もわかっているだろうし、それを体感できるいい機会だと思う。

――最高峰の舞台を経験できるのは大きい

織田 日本でやっていたレベルと全然違うのを、ガツンと感じられると思う。そこで『私これからどういうトレーニングすればいいのかな』って、自分でより考え出すんじゃないのかな。そこで感じたことは財産になって、彼女の次につながっていくだろうから。彼女にとって、今は全部がプラスになると思う。

☆おだ・ゆうじ １９６７年１２月１３日生まれ。神奈川県出身。９１年にフジテレビ系ドラマ「東京ラブストーリー」で大ブレークし、９９年には「踊る大捜査線 ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ」で第２２回日本アカデミー賞主演男優賞を受賞するなど数々の大ヒット作に主演。ＴＢＳが陸上世界選手権の放映を始めた９７年アテネ大会から２０２２年オレゴン大会まで、２５年間にわたって１３大会連続でメインキャスターを務めた。今年の東京大会ではスペシャルアンバサダーに就任。１７７センチ、７８キロ。