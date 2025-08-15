芦屋ボートの「九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦」が１６日に開幕する。オール福岡で争われる恒例のお盆シリーズ。ＳＧ１１Ｖの瓜生正義を筆頭に豪華メンバーが集結。このハイレベルな戦いに挑戦する今大会最若手の安河内鈴之介（２１＝福岡支部１３３期）を直撃した。

――芦屋は初勝利、初準優、初優出の水面

安河内 一番好きな水面です。広い水面が好きなので、尼崎もそうですし、今まで走った中では一番好きです。

――正月、ＧＷ、お盆の福岡支部選手が集まる地元戦を走る時はどんな気持ち

安河内 今年からフレッシュルーキーに選ばれて芦屋ではより頑張りたいと思っています。地元戦はメンバーが濃いので、その中で準優に乗れたら自信がもっとつくと思う。まずは予選突破を目指して頑張りたいです。

――出場メンバーを見て、この人には負けたくないという選手は

安河内 すごい人ばかりなので、この人というのはないです。

――どんなレースをしたい

安河内 道中で競り勝ちたいです。普段のレースから一つでも着を上げることを意識しています。

――今の課題は

安河内 スタートですね。最近は行けるようになってきたけど、バラつきが多いのでコンスタントに行けたら１Ｍもっといいところに出れるんじゃないかなと思います。レースで一緒になる他支部の先輩とはあまり話せていないので、いろんな話し聞きに行けるようにもなりたいです。

――最近の調子は

安河内 ボチボチですね。準優に乗れたり、乗れなかったり…。大敗が続くと気持ちが切れてしまったりしています。

――２０２５年後期の勝率は４・３７で２０２６年前期適用勝率は１４日現在で５・３７。勝率も上がってきて強い選手と対戦することも多くなる

安河内 楽しみです。グループの先輩はＡ級ばかりなので、一緒に走れるように頑張りたいです。

――３月には師匠の末永和也選手がＧ詰ゾ

安河内 若いのにあれだけ活躍しているので自分ももっと頑張ろうと思いました。

――先輩レーサーとの差を感じるところは

安河内 準備ですね。レースぎりぎりまでペラ調整しているので、そこが一番の差ですね。自分は、ある程度のところでなあなあなところがある。そこをもっと詰めていかないといけないです。

――調子がいい時は

安河内 エンジンがいい時はいいし、流れに乗ったらいいレースができていると思います。

――好きなコースは

安河内 ５コースが一番です。まくり差しが好きで勝てたら気持ちいいし、外から攻めるっていうのが好きですね。

――お盆レースでも５コースからまくり差したい

安河内 Ａ１レーサーのイン戦で１着取りたいですね。全レースで１着取れたらいいけど、瓜生正義さんの前を走れたら一番うれしいですね（笑い）。

――ファンへのメッセージ

安河内 強いメンバーばかりですけど、いいレースができるように頑張ります！