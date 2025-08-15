Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）は生き残れるだろうか。海外メディア「ｓｐｏｒｔｓｋｅｅｄａ」は「今シーズン、キャリアをかけて戦う３人のドライバー」と題した記事で角田の去就に言及した。

角田はレッドブルの姉妹チーム・レーシングブルズからシーズン途中に緊急昇格。しかし、結果を残せず、直近７レースでポイントゼロとチームワースト記録を更新中でレーシングブルズのアイザック・ハジャール（フランス）やレッドブルから降格となったリアム・ローソン（ニュージーランド）よりもポイントを稼げていない。

同メディアは「角田裕毅のシニアチームへの道はホンダとレッドブルの提携によるところが大きい。この日本人はパワーユニットやサプライヤーの支援を受けており、彼のシートもその影響でほぼ決まっていた」とし「ホンダとレッドブルのパートナーシップは２０２５年に終了する。角田の将来は依然として不透明だ」と指摘した。

その上で「角田が２６年のＦ１に参戦できるかは、レッドブルでの残り１０戦で何を見せられるかにかかっている。もし日本人ドライバーがマックス・フェルスタッペン（オランダ）の頼れるサポート役としての能力を示せればチームのシートを確保できるかもしれない。そうでなければホンダとの提携が終了するため、角田は消耗品となるかもしれない」という。