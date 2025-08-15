プロ野球の横浜（現ＤｅＮＡ）で主軸打者として活躍し、１９９８年の優勝にも貢献した畠山準さん（６１）。徳島・池田時代の８２年にはエース兼４番で夏の甲子園に出場し、準々決勝では、５季連続出場の荒木大輔さん（元ヤクルト）を擁する早実と対戦した。１年時に準優勝を飾るなど「大ちゃんフィーバー」を巻き起こしていた右腕は畠山さんにとって特別な存在だった。同級生ながら「みんなが憧れる大スター」と言い切る荒木さんとの思い出とは。

◇ ◇

同じ１９６４年生まれの荒木さんの話題になると、畠山さんは冗舌になった。

「僕らの時代、昭和３９年生まれってプロに在籍したのが結構な人数、いるんですよ。ものすごい数がいるんだけど、僕らの年代はやっぱり、荒木大輔なんですよ。大スターなんです。５回も甲子園に出てすごいし、みんなが憧れる、それが荒木大輔なんですよ」

いかに荒木さんが特別な存在であったか。思いが伝わってきた。

８２年の夏。高校球児だった畠山さんだけでなく、チームメートも、荒木さんに会えるのが楽しみで仕方なかった。

「甲子園に行って開会式のリハーサルがあるじゃないですか。あの時から早実はいないんです。ファンが押し寄せるから隔離されてる。ぼくらは一塁側のブルペン辺りにすし詰めにされてるんですけど、早実はいない。そこから違うんですよ。だから、早実見たか？なんてそんな話をしてましたね」

接戦を制して勝ち上がり、準々決勝でその早実と対戦が決まると、池田ナインは土産を買いに出かけた。思い出作りをして徳島に帰るつもりだったのだ。

だが、２年生の水野雄仁（元巨人）さん、江上光治さんは違ったようだ。「僕らは帰ろうって言ってましたけど、あいつらは帰りたくないって言ってましたね。帰ったら練習があるから最後までいるって。だから２年生が一番頑張ってましたね」

あこがれのまなざしを向けていた早実を、池田は「やまびこ打線」と形容された打棒で粉砕した。２０安打を浴びせての１４−２の大差での勝利。３番の江上選手が初回に２ラン、５番の水野選手は六回に２ランを放ち、リリーフした石井丈裕投手（元西武、日本ハム）からは八回に満塁弾を放った。

畠山さんは４番としては１安打に終わったが、八回途中を２失点とエースの役割を果たした。

畠山さんが蔦監督から期待をかけられた５回の甲子園出場。その偉業を成し遂げた荒木さんは、優勝旗を手にすることなく、甲子園を去った。

「大ちゃん」を打ち負かした池田はヒール扱いされた。

「僕ら日本中を敵に回した感じでした。甲子園のすぐ側の旅館の前に女の子がいっぱいきて、バカとかアホとか言われましたね。当時の人気はすごかったですから、オザワとか」

荒木さんとは甲子園終了後に、ともに高校ジャパンのメンバーに選出され同室で寝泊まりし親交を深めた。そこでも人気のすさまじさを体感した。

「練習の時に、大輔とピッチャーで同じ行動をするじゃないですか。女の子が追いかけ回すんですよ。一回、僕がつまずいて倒れたら女の子に蹴飛ばされるわ、ジャマとか言われるわ。大輔は走って逃げていったんですけど、なんだこりゃと思いましたね」

そう苦笑いする。

準決勝で荒木さんを攻略し勝てた要因は何だったのだろうか。

「多分、大輔は疲れてたんでしょう。強いチームの宿命なんですよ。練習試合や招待試合が多くなるし、顔見せで絶対投げないといけない。負荷がかかるんで本大会になる前にだいぶ疲れてたんだと思う。僕なんかでも招待試合で行って１日２試合投げた時もあったんで、やっぱり大変だったと思いますよ、この３年間」

畠山さんは悲運のエースとなった荒木さんをおもんぱかった。

荒木さんからは、あの一戦について言われ続けていることがあるという。

「早実戦の時だけウチはスクイズしてるんですよ。大輔はひきょうだ、ひきょうだってずっと言ってましたね」

序盤の二回、豪打のイメージが強い池田の蔦監督が出した意表を突くサインは畠山さんにとっても、荒木さんにとっても忘れられない思い出となっている。

（デイリースポーツ・若林みどり）

畠山準（はたやま・ひとし）１９６４年６月１１日生まれ。徳島県出身。池田高の４番投手で８２年の夏の甲子園優勝。同年のドラフト１位で南海入りし、２年目に５勝（１２敗）。８８年に野手に転向。９０年に自由契約となり、９１年に大洋にテスト入団。９３、９４年は外野のレギュラーに。投手として５５試合で６勝１８敗、防御率４・７４。打者として８６２試合で４８３安打、５７本塁打、２４０打点、打率・２５５。球宴に３度出場。投手、野手で規定投球回、規定打席に到達。