15日10時現在の日経平均株価は前日比240.57円（0.56％）高の4万2889.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は630、値下がりは912、変わらずは76と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を43.76円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が31.40円、ソニーＧ <6758>が22.12円、東エレク <8035>が13.17円、レーザーテク <6920>が11.89円と続く。



マイナス寄与度は14.3円の押し下げで電通グループ <4324>がトップ。以下、クレセゾン <8253>が14.01円、アドテスト <6857>が8.1円、スクリン <7735>が4.46円、トレンド <4704>が2.43円と続いている。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は銀行で、以下、保険、電気・ガス、その他金融と続く。値下がり上位には金属製品、水産・農林、空運が並んでいる。



※10時0分6秒時点



株探ニュース

