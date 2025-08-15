お披露目となる先行販売商品をはじめ、60〜70年代のレトロカワイイアイテムも！亜土ちゃんマーケット

ソニー・クリエイティブプロダクツは、アーティスト水森亜土(みずもり あど)による世界観を体感できる「亜土ちゃんマーケット」を、2025年8月15日(金)よりキデイランド原宿店K-SPOTおよび京都四条河原店にて期間限定で開催中。

亜土ちゃんマーケット

開催期間：2025年8月15日(金)〜8月28日(木)

開催店舗：

・キデイランド原宿店 K-SPOT(営業時間 11:00〜20:00／最終日16:00)

・キデイランド京都四条河原店(営業時間 11:00〜21:00)

◆亜土ちゃんグッズ、全国各地で大・大・大展開中！

「亜土ちゃんマーケット」開催店舗だけじゃない！

現在、全国のキデイランド各店でも水森亜土のグッズを販売中！

昭和レトロな世界観と、亜土ちゃんのキュートでガーリーなモチーフが詰まったアイテムを、お近くの店舗で楽しめます。

人気アイテムは売り切れ必至です。

＜取扱い店舗＞

新宿店・大阪梅田店・福岡パルコ店・広島パルコ店・名古屋パルコ店

2024年10月の初開催で大きな反響を呼んだポップアップストア「亜土ちゃんマーケット」が、今夏、再びカワイイ文化の聖地・原宿に登場。

今回は京都四条河原店との2店舗同時開催となり、より多くのお客様に“レトロカワイイ”の魅力をお届けします。

またあわせて「亜土ちゃん」公式SNSにて記念キャンペーンも同時開催。

水森亜土「亜土ちゃん - ADO MIZUMORI WORLD - 」公式Instagramアカウント( @adomizumori )をフォロー＆キャンペーン告知投稿をいいねすると抽選で合計10名様に豪華賞品が当たります。

◆イベントの見どころ

「亜土ちゃんマーケット」で初お披露目となる先行販売商品をはじめ、60〜70年代の少女文化を彷彿とさせるレトロカワイイアイテムが勢揃い！

購入特典として、オリジナルトートバッグのプレゼント企画も実施(※数量限定・なくなり次第終了)

◆先行販売商品

フレグランスオーナメント 2種 各858円

シークレットアクリルミラーシール 9柄＋シークレット 660円

シークレットスライドポーチ 9柄＋シークレット 495円

※内容は変更となる場合があります

先行販売商品

◆購入特典(数量限定)

オリジナルミニトートバッグをプレゼント！1会計税込3,000円以上の購入で、下記いずれか1点を進呈。

(なくなり次第終了)

2025年8月15日(金)〜配布：ナチュラル(ミータン柄)

2025年8月21日(木)〜配布：パープル(女の子柄)

オリジナルミニトートバッグ

◆公式SNSキャンペーン詳細

公式SNSキャンペーンビジュアル

応募期間：2025年8月15日(金)〜9月15日(月)

当選商品：オリジナルミニトートバッグ10名様

※色・柄は選べません

・応募方法：水森亜土「ADO MIZUMORI WORLD」公式Instagramアカウント( @adomizumori )をフォロー＆キャンペーン告知投稿をいいね。

・当選のご連絡

当選については水森亜土「ADO MIZUMORI WORLD」公式Instagramアカウント( @adomizumori )よりDMにてご連絡させていただきます。

(C) ADO MIZUMORI

