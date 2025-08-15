今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された猫が空中浮遊している様子。多くの方が「あれ？猫が…浮いてる？」と一瞬、目を疑ったようです。まるで魔法のようなその光景に、思わずスマホをスクロールする手が止まった人も多いはず。偶然とは思えない完璧な構図に、多くの人が魅了されました。投稿はXにて、17万回以上表示。いいね数は8000件を超えたそうです。

【写真：浮いている猫を目撃……？】

浮遊猫を目撃した

今回、Xに投稿したのは「ラグドールのミミ」さん。登場したのは、猫のミミちゃんです。

投稿には、キャットタワーでくつろいでいるミミちゃんの姿。そして、その近くには一枚の鏡が。鏡に映ったミミちゃんは、まるで空中に浮いているかのように見えたそうです。

ミミちゃん自身はいたって真面目な顔をしているのもポイント。そのギャップがじわじわと笑いを誘います。そのうち、プロのマジシャン猫としてデビューを果たす日も近い…かもしれませんね。

マジシャンなミミちゃんにX民も仰天！

空中に浮遊するマジックを披露してくれたミミちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「プリンセスニャンコ」「志村けんが復活した！」「ドリフのコントか」「浮遊レクサス」などの声が多く寄せられていました。どうやら多くの方が、ミミちゃんの浮遊に驚き、そして笑ったようですね。

Xアカウント「ラグドールのミミ」では、猫のミミちゃんとの微笑ましい日常の様子が投稿されています。ミミちゃんの投稿はどれも可愛いものばかりです。

