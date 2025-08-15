きゅるきゅるお目目だった子猫が、11年後……衝撃のビフォーアフターに「修羅場をくぐってきた感あるｗ」「大ボス出てきたｗｗ」と爆笑の声
Threadsアカウント「まきお」に投稿されたのは、ハチワレ猫つなちゃんの成長ビフォーアフターです。子猫ならではのぱやぱや感が減った代わりに迫力がプラスされた姿に、Threads民からは「すごい修羅場をくぐってきた感あり」「ボス猫の見本みたいな風格」などのコメントが寄せられています。
きゅるきゅるだった子猫時代
投稿主さんのおうちに迎え入れられたばかりのつなちゃんは、きゅるきゅるおめめのキュートな子猫だったそう。小さなからだを丸め、ちょっと怯えたような表情のつなちゃんはまさに天使。「守ってあげたい！」と庇護欲をかきたてられるような子猫でした。
投稿主さんがお世話をするうちに、つなちゃんは猫用おやつが大好きになったとのこと。その美味しさを知ってしまったつなちゃんは、ぐんぐん成長。それはそれは誰が見ても“立派”に育ったといいます。
つなちゃんの現在は？
投稿主さんは猫用おやつは「1日2本」と決めてあげていたそうですが、どこかでうっかり何かを食べ過ぎてしまったのか？とっても大きく成長しました。11歳になった今の体重は6.7kgとのこと。ちょっと大きめでしょうか。
注目すべきは、からだの大きさよりも顔つきです。きゅるきゅるで怯えたような目をしていた天使のようなつなちゃんでしたが、現在は目がキリっとつり上がり、見る者を射抜きそうなほどの眼光の鋭さを手に入れたといいます。
実は女の子
大きなからだと眼光の鋭さで、迫力のある見た目に成長したつなちゃん。人間でいえば『どこかの組織のボス』『あまたの修羅場をくぐり抜けてきた刑事』『人には言えない過去を抱える主人公』感があります。
どっしりした凄みがありますが、実はつなちゃんはれっきとした女の子。11歳とのことなので、人間でいえば60歳くらいです。60歳くらいの眼光鋭い女性…想像すると、とってもカッコイイ！ぜひつなちゃんにはそのままでいてほしいですね。
つなちゃんのビフォーアフターが投稿されると、「好きなタイプの猫ちゃんです」「現在のお姿、どタイプです！」と、現在のつなちゃんが好みというThreads民も多数現れています。猫らしさとハードボイルドさを併せ持っている、カッコイイつなちゃんでした。
Threadsアカウント「まきお」では、つなちゃんのころんとしたフォルムも見られますよ。これからもつなちゃんのカッコ可愛い姿がたくさん投稿されることを願っています！
写真・動画提供：Threadsアカウント「まきお」さま
執筆：忍野あまね
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。