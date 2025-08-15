ミュージカル「僕のヒーローアカデミア」「新テニスの王子様」などへの出演で知られる俳優の岡本悠紀と、元宝塚歌劇団の女優白姫あかり夫妻が15日までにそれぞれのSNSを更新。第1子となる男児が誕生したことを報告した。

白姫はインスタグラムで「私事ではございますがこの度、第一子となります男児を出産いたしましたことをご報告させていただきます」と伝え、生まれたばかりの愛息の写真をアップ。「皆さまから沢山のパワーをいただいたので 私も産まれてきてくれた赤ちゃんもとってもとっても元気です 妊娠中から全力でサポートしてくれた夫とこれからも力を合わせて新しい日々を大切に重ね3人で共に成長していきたいと思います」とつづった。

岡本もX（旧ツイッター）で「無事、元気な男児が誕生しました」と報告。「かわいい天使を頑張って出産してくれた妻と、元気いっぱいに舞い降りてきてくれた息子、献身的に支えて下さった病院の方々や家族…そして、いつも応援して下さる皆さま！全てのご縁に、心から感謝しております。父親にしてくれてありがとう パパ頑張ります」と感謝と意気込みをつづった。

2人は昨年1月1日に結婚を発表した。