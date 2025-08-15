右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト（IL）入りしているドジャース・佐々木朗希投手（23）が14日（日本時間15日）、IL入り後、初の実戦登板に臨み、3回途中で降板した。

傘下3Aで、ロッキーズ傘下3Aアルバカーキ戦に先発。初回、先頭打者を四球で歩かせると、二盗を許し、2番打者に94・5マイル（約152・1キロ）の直球を中前へ弾き返されわずか7球で失点。その後、2死からも右前適時打を許し、2失点の立ち上がりとなった。

2回は安打を許しながらも無失点だったが、3回、先頭から連打を浴びたところで降板。この日は3イニングを予定していたが、投げきることはできなかった。最速は95・7マイル（約154キロ）だった。

後を継いだ2番手右腕が四球で満塁にピンチを広げると、押し出し四球も与え、佐々木の登板成績は2回0/3を6安打3失点、奪三振はなかった。

実戦登板は5月9日のダイヤモンドバックス戦以来、97日ぶり。すでにライブBP（実戦形式の打撃練習）には3度登板しており、直近は今月8日（同9日）に延べ9人の打者に対し3イニング想定で計46球を投じ、1安打1四球2三振だった。

ロバーツ監督は佐々木のリハビリ登板について、この日を含め3試合が目途としており、3、4、5イニングと徐々にイニングを伸ばし「予定通りいけば9月初めには復帰できる」と見通しを語っている。