◆米大リーグ メッツ―ブレーブス（１４日・米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

メッツの千賀滉大投手が１４日（日本時間１５日）、本拠でのブレーブス戦に先発。右太もも裏故障で負傷者リスト（ＩＬ）入りし、これが復帰後６試合目のマウンドだったが、５回２／３をソロ本塁打１本含め５安打２失点で降板。復帰後初勝利はならなかった。防御率は２・３５。

４回にアルビースに同点のソロアーチを浴びたが、懸念された与四球は１個だけ（７奪三振）と安定していた。しかし、６回先頭打者を歩かせた２アウト後、ハリスの安打で一、三塁のピンチを迎えＩＬ後最多の９３球で交代。２番手のタイ・ロジャーズが勝ち越しタイムリーを許し２失点目となった。

ただし、その裏にニモの犠飛で同点とし敗戦投手は免れた。

千賀はＩＬ以前は１３試合に投げ７勝３敗、防御率１・４７。約半分の６試合に６イニング以上投げたが、ＩＬ後は５試合で７月２７日ジャイアンツ戦の５イニングが最長で０勝１敗、５・３１。中でも１試合平均与四球率が３・７８から７・０８とほぼ倍増。コントロールに苦しみ、被本塁打も１８・４イニングに１本から４イニングに１本と急増していたが、この日は復活の兆しがみられたピッチングだった。