ドジャースの大谷翔平投手（３１）と山本由伸投手（２６）は２年連続で世界一に輝くことはできるか。ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）は１４日（日本時間１５日）に「ワールドシリーズの勝者はどこだと思いますか」と題し、オンラインカジノ「ＢｅｔＭＧＭ」のオッズを掲載した。１位は４連敗中で地区２位に転落したドジャースで＋３００だ。２位が地区１位ながら勝率リーグ２位のフィリーズの＋６００、３位が貯金３２でメジャー最高勝率のブルワーズで＋８５０となっている。

４位タイは＋１０００でタイガースとマリナーズ、６位がブルージェイズで＋１１００、５連勝中で直近１０試合８勝２敗、地区首位に立ったパドレスはヤンキースともに７位タイで＋１２００となっている。９位はアストロズで＋１４３２００、位は＋１６００のカブスだ。

これには「ドジャースがまたもや連続で勝利を収めているのが見えます」と歓迎の意見もあるが、異論が殺到している。

「パドレスは＋１２００で勝つ」

「全く正気じゃない。パドレスが９月までに８ゲームリードする」

「なぜ、１位のチームが１位にならないのでしょうか…」

「ドジャースはカージナルスとエンゼルスのシリーズに負けたばかりなのにまだ、１位なの？ ＭＬＢには他のスポーツにはない、大きな偏見の問題がある」

「ドジャースが１位なの？ ドジャースはフィリーズやブルワーズほど強くないんだから（笑い）」

「ＢｅｔＭＧＭは人口上位８都市に大きく有利なオッズを設定し、彼らに賭け金を支払わせようとしている」と辛らつな声もあった。

ドジャースはパドレスと１５日（同日）から本拠地で３連戦、２２日（同２３日）から敵地で３連戦。ワイルドカード圏内に入っているが、ポースとシーズンの戦いを考えれば、地区シリーズからスタートする地区優勝は譲れないだろう。直接対決６試合で大谷はアーチ量産してチームに貢献できるか。