ヴァレンティノ ビューティの新リップ5色♡秋冬映えカラー登場

2025年8月20日、ヴァレンティノ ビューティのアイコニックな「スパイク ヴァレンティノ」リップコレクションに、ルネッサンス期の絵画から着想を得た新5色が仲間入り。ウォームトーンの色彩が、秋冬メイクをエレガントに彩ります。ケースにはブランドを象徴する132個のスタッズが輝き、見た目もラグジュアリー。ひと塗りでマットなのにクリーミーな潤いを叶える、まさに特別感あふれる一本です。

ルネッサンスの温もりを纏う新5色

今回登場する新色は、ローマのルネッサンス期の絵画を思わせる温かみのあるウォームトーン。

105Aヌード ポエムや118Aシエナ ヌードは上品なヌードカラー、180Aラブ アット ファースト スパイクは華やかなダスティーピンク、196Aドラマチック ブラウンは深みあるレッドブラウン、210Rファイア レッドは情熱的な赤。

秋冬のファッションに合わせやすく、7,480円（税込）で贅沢な彩りを楽しめます。

ハウスダスト監修♡新カラコンブランド『Dustity』がデビュー

美容オイル配合で叶えるクリーミーマット

「スパイク ヴァレンティノ」は、コットンシードオイル*1などの美容オイルを配合。マットな質感でありながら、乾燥知らずのしっとりとした付け心地が続きます。

ブランドを象徴する132個のスタッズを纏ったケースは、まるでクチュールアクセサリー。既存の14色に今回の5色が加わり、全19色の幅広いバリエーションに。

同日発売の「スパイク ヴァレンティノ リップバーム」（全4色・各6,930円）と組み合わせれば、さらに自分らしいメイクが楽しめます。

*1シロバナワタ種子油（保湿成分）

秋冬のメイクを格上げする特別な一本

ヴァレンティノ ビューティの「スパイク ヴァレンティノ」は、発色・質感・デザインのすべてにこだわった特別なリップ。

ルネッサンスの美しさを閉じ込めた新色は、日常のメイクにも、特別な日にも映える万能カラーです。7,480円（税込）の贅沢感と共に、メイクの時間をより幸せに。

あなたの唇に、秋冬だけのドラマティックな輝きを添えてみませんか。