教育方針が魅力的だと思う「高知の公立進学校」ランキング！ 2位は「高知国際高等学校」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年7月3〜17日の期間、全国20〜60代の男女132人を対象に、「四国地方の公立進学校の印象」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、教育方針が魅力的だと思う「高知の公立進学校」ランキングをご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「学習した内容が社会でも役立てられそうなイメージ」（40代女性／神奈川県）、「インターナショナルなイベントがあるからです」（40代男性／沖縄県）、「グローバルに活躍できる人材を育てようとしているから」（30代女性／大阪府）、「独自のイベントや行事が多そうと思ったからです」（20代男性／東京都）などの声がありました。
回答者からは、「学力向上に加え、生徒の自主性や思考力を重視した教育を行っている」（50代男性／東京都）、「地域の中でも伝統があり、多くの卒業生が活躍している」（20代女性／東京都）、「個性を尊重する学校だから」（30代女性／神奈川県）、「県内外からも多数の注目を浴びている伝統校で、難関大学への進学実績が豊富だから」（50代男性／東京都）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：福島 ゆき プロフィール
アニメや漫画のレビュー、エンタメトピックスなどを中心に、オールジャンルで執筆中のライター。時々、店舗取材などのリポート記事も担当。All AboutおよびAll About ニュースでのライター歴は6年。
(文:福島 ゆき)
2位：高知国際高等学校／46票2位は、高知南中学校・高等学校と高知西高等学校が統合して、新たな中高一貫教育校として2021年4月に開校した県立「高知国際高等学校」。1つの学年に普通科クラスとグローバル科クラスがあり、グローバル科クラスでは、課題探究や国際バカロレア（IB）のプログラムを取り入れながら、地域や国際社会の発展に貢献できるグローバル人材の育成を目指します。
1位：高知追手前高等学校／69票1位は、高知市の県立「高知追手前高等学校」。創立140年以上の歴史を持ち、「追手（おうて）」の通称で親しまれている伝統校です。「質実剛健・文武両道」を校訓として、生徒、保護者、教職員が一体となる「チーム追手前」で国内外で活躍する人材の育成を目指します。県内公立高校トップの偏差値と大阪大学や愛媛大学、高知大学などに多くの合格者を輩出する県下有数の進学実績を誇ります。
