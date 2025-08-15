◆米大リーグ オリオールズ５―３マリナーズ（１４日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズの菅野智之投手（３５）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・マリナーズ戦で５回１／３を投げ、３安打１失点。今季１０勝目を挙げ、メジャー１年目として日本人投手史上１０人目となる２桁勝利を達成した。試合は５―０で迎えた６回１死一塁の場面で、激しい雨のために２時間１８分中断。試合後、マンソリーニ監督代行は前が見えない土砂降りの雨の中、冷静にプレートを外しながら、審判の再判断を仰いだベテラン右腕の機転を絶賛した。

視界を遮る大雨にも、動かない審判団。どんどん不利な状況となる中で、ベテランは冷静だった。「投げたらどこにボールが行くかわからなかった。ロジンバッグは（ぬれないように）ポケットに入っていたけど、触っても意味がないぐらい雨が降って、ピッチコムも水没みたいに何も聞こえなくなった。２回まで（プレートを）外せるので、目いっぱい、雨が弱くなるまで時間を取ろうかなと思っていた」

あえてピッチクロック違反を取られても、引き伸ばした菅野の様子に、ベンチから出てきたマンソリーニ監督代行が審判団と協議。ようやく試合は中断となった。

「投手が２度（プレートを）外すくらいひどい雨になった以上、我々には説明する義務があった。なかなか進展しなかったが、幸運にも次の球を投げる前に、調整してくれて良かった。菅野がベテランらしくうまく対処してくれた」と同監督代行は、菅野の好判断に感謝。「球速があり、制球も良かった。もう少し投げてほしいと思っていたが、あの雨は非情だった。奇妙なことに、今年、彼が雨の試合で投げることが多いね」と好投をねぎらった。