【為替】米政権「円高誘導第2幕」の可能性

2月初めのベッセント・植田会談後に起こった円高

ベッセント米財務長官は、8月13日のあるインタビューの中で、最近植田日銀総裁と話したことを明らかにした。ベッセント氏が財務長官に就任して以来、これまでに明らかになった植田総裁との「会談」はこれが2回目。前回の「会談」は2月初めに行われたが、その後から米金利から大きくかい離した「不自然な日本の金利上昇」が起こった（図表1参照）。

【図表1】日米の10年債利回り（2024年9月～）出所：リフィニティブ社データよりマネックス証券が作成

その「不自然な日本の金利上昇」を受けて日米金利差は縮小、それに沿った形で米ドル／円は3月にかけて150円を割れて、大きく米ドル安・円高に向かうところとなった（図表2参照）。

【図表2】米ドル／円と日米10年債利回り差（2025年1月～）出所：リフィニティブ社データよりマネックス証券が作成

以上のことから、2月初めに行われたベッセント・植田会談では、ベッセント長官から植田総裁に低金利見直しが要請され、それは日米金利差縮小を通じた円安是正が「真の目的」だった可能性が考えられる。では、（これまで明らかになっている限りでは）それ以来2度目になる今回のベッセント・植田会談は、再び円安是正、円高誘導を目的としたものなのだろうか。

異例の日銀政策への言及、その裏にある円安への不満

米財務長官が直接日銀総裁と「会談」し、日本の金融政策に言及するのは異例のことである。例外的にそれを行うとすれば、日本の金融政策が及ぼす影響に対して、米国側に不満がある場合だろう。その代表例が金利差による為替相場への不満である。そうであれば通貨政策の責任者である財務長官が日本の金融政策へ言及する意味も理解できる。

2月初めに行われた最初のベッセント・植田会談と、その後の日米金利差や為替相場の動きをみると、会談の「真の目的」はそのような円高誘導だったと考えられる。しかしその後、4月に入り、トランプ米大統領の相互関税発表をきっかけに「関税ショック」の世界的株価暴落が起こると、一時は「米国売り」の懸念が広がった。そのような状況で、強引に円高誘導を行うのは、むしろ米ドル危機をもたらしかねないということで、一旦「封印」されたのではないか。

しかし最近にかけて日米ともに株価は急回復した。「米国売り」に伴う「米ドル危機」のリスクも後退したようだ。このような経緯から、ベッセント長官は円高誘導の再開に動き始めたということではないか。

円安長期化をもたらした大幅な金利差円劣位がついに終わる？

ベッセント長官は最近行われた別のインタビューの中で、「日銀の金融政策を通じて日本の金利が上昇すると、自然と円安も是正される」との考え方を示していた。つまり円安長期化の主因は大幅な金利差円劣位というのが、ベッセント長官の基本的な考え方ではないだろうか。

その金利差円劣位は、この先大きく縮小する見通しが出てきた。ベッセント長官は米国の政策金利であるFFレートが、現行の4.5％（誘導目標上限）から3％以下へ低下していくとの見通しを示している。一方で、日本の政策金利が仮に1％へ上昇に向かうなら、日米の政策金利差は、2022年からインフレ対策でFRB（米連邦準備制度理事会）が利上げを本格化する以前の2％以下へ縮小する見通しになる（図表3参照）。

【図表3】CFTC統計の投機筋の円ポジションと日米政策金利差（2005年～）出所：リフィニティブ社データよりマネックス証券が作成

大幅な金利差円劣位は圧倒的に円売りに有利であった。この2022年以降続いてきた構図が、いよいよ変わる見通しが出てきた。そしてそれは米国の貿易不均衡を助長する貿易相手国の大幅な通貨安、つまり行き過ぎた円安の是正という、トランプ政権の財務長官の評価に直結するテーマになっているわけだ。

吉田 恒 マネックス証券 チーフ・FXコンサルタント兼マネックス・ユニバーシティ FX学長