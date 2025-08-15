俳優の谷原章介（53）が15日、MCを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。関東信越厚生局麻薬取締部が13日、海上コンテナに隠して密輸された乾燥大麻1・046トン（末端価格52億円相当）を押収したと発表したことに言及した。

同部によると、違法薬物の1度の押収量として過去最大。乾燥大麻は統計が残る1954年以降、年間押収量としても1トンを超えたことはなかった。

同部はこれまでに、営利目的で密輸したなどとして、麻薬取締法違反の疑いで、ベトナム国籍の自称リフォーム業の男（51）＝茨城県筑西市＝を逮捕。営利目的で所持したとして同法違反容疑でベトナム国籍の20〜30代の男2人も逮捕した。自称リフォーム業の男を幹部とする密輸グループとみて調べている。3人は同法違反罪で起訴された。

コンテナはベトナム・ダナン港から大阪市の事業者宛てに発送され、6月5日、東京港に到着。栃木県の資材置き場に移送された後、同部が押収した。大麻は「備長炭」と書かれた段ボール箱計200個に小分けされ、実際に木炭が入った段ボール箱計1300個とともにコンテナに収められていた。

谷原は「国内で消費されるのか分からないですけれども、52億円ですからねえ。どんどん大胆になっていく」と不安そうに話していた。