湘南のDF金眠泰（キム・ミンテ、31）が清水に期限付き移籍することが15日、両クラブから発表された。背番号は24。期限は来年1月末までで、湘南と対戦する公式戦には出場できない。

韓国出身の金眠泰は1メートル87の長身センターバック。韓国・光云大から2015年に仙台でプロ入り。札幌、名古屋、鹿島を経て、23年途中に湘南に加入した。一貫してJ1でプレーし、J1通算219試合7得点の成績を挙げている。

現在17位の湘南は厳しい残留争いの最中。金眠泰は湘南を通じて「今のチームの状況には責任も感じていますし、この状態でチームを離れるのは申し訳ない気持ちでいっぱいです」と心境をつづり「2年前、最初にベルマーレに来た時、本当にこのチームを良くしたいと思って、本気で2年間戦ってきました。自分がここまで戦えたのは、サポーターの皆さんのおかげだと本当に思っています」などと感謝した。

清水を通じては「清水エスパルスの勝利に貢献できるよう全力で頑張ります。応援よろしくお願いします」と決意表明した。また反町康治GMもコメント。「サイズを活かしたヘディングの強さ、守備時のカバーリング、危機察知能力は目を見張るものがあり、攻撃時の堅実なプレーはチームに安定感を与えてくれるでしょう。そして、日本語が流暢で円滑なコミュニケーションが図れることに加え、多くのJクラブに在籍した経験値は、チームの調和を促進し目標達成に貢献してくれることと期待しています」とした。