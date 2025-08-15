スポニチ

　タレントの佐藤栞里（35）が15日までに自身のインスタグラムを更新。“推し活”の様子を伝えた。

　佐藤は「8月7日　HANAの日に　ファンミーティングに行ってきました」と報告。7人組ガールズグループ「HANA」のイベントに参加したことを明かし、タオルやTシャツなどのグッズに身を包みファンミーティングを楽しむ写真を投稿した。

　「ステージには世界に誇れる大好きな推しがいて　周りには目をキラキラと輝かせた好きを共有できるファンの皆さんがいて　それぞれが思い思いに楽しんでいる光景はあまりにも平和で愛に溢れていて　ずっとずっと胸がいっぱいでした」と充実感。

　「歌を聴いたりパフォーマンスを見ることに集中できて　それでいて、めちゃくちゃ盛り上がっていて　なんて心地よくて素直な空間なんだろう　なんてあたたかくて幸せな世界なんだろう」と続け、「パワフルな歌声で気持ちをまっすぐ伝えてくれる時間も　かと思ったら天使みたいにメンバーみんなで仲良くわちゃわちゃお喋りする時間も　全部全部ぜーんぶ、愛おしかった」と振り返った。

　「HANAを応援できる人生、最高すぎるな　同じ時代に生きてこられて本当によかった」とつづり、ハッシュタグでは「#なのにせっかくのタオル逆なのしまったこまった」と添えた。

　この投稿にフォロワーからは「めっちゃ楽しそう〜」「推しが推しに会う…尊すぎる」「しあわせな推し活！」「栞里ちゃんがキッカケでHANAさんの曲を聴くようになりました」「めちゃめちゃお似合い可愛い」「おにかわ！！！」「はしゃぐ笑顔が自然体でかわいい」などの声が寄せられている。