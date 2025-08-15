

【書影を見る】「幼いころから塾通いをさせ、受験勉強の専門家を育てるのは、もはや時代遅れの可能性があります」と語る東大カルペ・ディエムの布施川天馬氏。上梓した書籍の書影を見る。

「幼いころから塾通いをさせ、受験勉強の専門家を育てるのは、もはや時代遅れの可能性があります」と語るのは『勉強にかかるお金図鑑: 幼稚園から大学まで』を上梓した、東大カルペ・ディエムの布施川天馬氏。現代を生きる子どもたちに親ができることはなにか、布施川氏がお話しします。

学歴が高いと年収が高い仕事に就きやすい

みなさんは「学歴」に価値はあると思いますか？ 学歴が高ければ高いほど、幸せに暮らしていけるのでしょうか。

労働政策研究・研修機構による『ユースフル労働統計2022』によれば、ある会社に正社員として60歳の定年まで勤めたと仮定した場合、男性は中学卒で1億9000万円、高校卒で2億1000万円、高専・短大卒で2億1000万円、大学・大学院卒で2億6000万円になるといわれています。また、女性は中卒で1億5000万円、高校卒で1億5000万円、高専・短大卒で1億7000万円、大学・大学院卒で2億1000万円となると推計されるそうです。

さらに、同じ大卒といっても、どの大学を出るかによって、大きく年収は変わり得ます。日経転職版が公開している「大学年収調査2025年版」によれば、平均年収額で第1位の東京大学出身者と、第30位の東京外国語大学出身者では500万近い差があると読み取れます。もちろん、これは偏ったデータであることが否定できませんが、それでも出身大学によって平均年収に差が生じうることはわかりますね。

さらに、2024年版の内閣府「満足度・生活の質に関する調査」によれば、生活満足度を判断するうえで、どの世代の方からも「家計・資産」が重視されているとわかります。やはり、暮らしていくためにはお金が重要で、学歴が高いと稼げる仕事に就きやすいことは一定の関連があるように見えます。

だからこそ、中学受験に端を発する受験ブームは終わらないのでしょう。同じ地域の子どもより、隣の席のあの子より、少しでもいい点数、高い偏差値を取って、より「上」の学校へ進学させる。なぜなら、「高い学歴」の先には幸福が口を開けて待っているから。だから、放課後は塾に直行させて、勉強漬けの毎日を送ってもらう。今がつらくても、この先に「幸福」が待っているのだから。

エリートがうつ病を発症した理由

ところが、学歴が高いほど収入は上がっても、必ずしも幸せをつかめるとは限りません。

例えば、中学受験を経て桜蔭中学に入学したある女性は、東大に入ってから心身ともに調子を崩してしまったそうです。彼女は、中学受験でも、その後入塾した鉄緑会（高い東大進学率を誇る進学塾。学習進度の速さや課題量が多いことで知られる）でも、危なげなく責務を果たし、受かるべくして東京大学文科1類に合格しました。ここまで聞くと、完璧な「エリートコース」を歩んでいるようです。

しかし、彼女は入学後の主体性を求められる学びに順応できませんでした。大学受験までは、求められた勉強をこなせば褒められたのに対し、大学以降は自らの手で何をすべきか選択する必要があります。勉強自体は楽しかったそうですが、勉強以外にもさまざまな選択肢が見えてきて、その中でもあえて勉学を選び続ける意志を貫けなかった。その結果、彼女はうつ病を発症し、大学を休学することとなりました。

もちろん、これは極端な例を引用しています。すべての中高一貫校・進学塾出身者に主体性がないわけではありません。ただ、彼女と同じように、「勉強」が得意でも、主体的な「研究」を求められた際に、ギャップを感じて人生の迷路に迷い込んでしまう方も、やはり一定数いらっしゃいます。

さらに、東大など難関大に進学するほど選択肢は限られます。進学や就職など、選択肢は増えると考えられている方もいらっしゃるかもしれませんが、「らしい」選択肢を求められるため、「らしくない」選択肢が逆に選びにくくなるのです。東大出身者が多い一流企業や官僚などでは溶け込めるかもしれませんが、職人や芸人の世界など、有名大卒が選ばない道を歩むには、一定の勇気が必要になります。

先ほどの例の女性は、充電期間を経て「やりたいこと」を見つけ、今ではプロのゲームプレイヤーとして活躍されています。ただ、「東大を出て、プロゲーマーなの？」と好奇の目にさらされるのもしょっちゅうだそう。それは、社会から「東大卒＝エリートコース」と決めつけられているからでしょう。

「一流校➡一流大学➡一流企業」の黄金ルートは、絶対のものではありません。それが性に合っている人にとっては成功でも、そうでない人には枷になります。さまざまな職業が進路として認知されつつある現代では、勉強一本のレールに乗せるよりも、多様な経験を積ませて、可能性を探るほうが子どものためになります。

東大・早慶生を対象にしたアンケート結果

先日、東大・早慶生30人を対象に簡単なアンケートを取りました。内容は「自分の子どもには中学受験をさせるか、高校受験をさせるか」。どちらかに票が偏ることはありませんでしたが、興味深かったのは「自分が選んできた道と同じ道を選択する」傾向が見えたこと。つまり、中学受験を経験した方は中学受験をさせると答え、高校受験を経験した方は高校受験をさせると答えていました。

誰しも初めての子育てをする中で、自分や近しいものの人生をモデルケースにします。同じような価値観を持つもの同士で形成されたグループの中の情報交換なのだから、やはり同じような結論にたどりつくのも無理はない。すなわち、「自分は中学受験をした」と答えた方は、やはり知人友人に中学受験をした方が多くいらっしゃるでしょうし、そういった方からは公立中学校から高校受験する道の全貌がわからない。だからこそ、せめて明らかになっている自分の歩んできた道を、すすめたくなる。

そう考えると、なぜほとんどの小学生が「ピアノ」もしくは「水泳」を習っているのかも納得がいくようです。私は100人の東大生を対象にして、小学生のときに経験した学習塾以外の習い事に関する調査を行いました。以下に結果を記します。アンケートは複数回答可としています。

水泳…46

ピアノ…42

そろばん…13

英会話…12

書道…11

テニス…10

サッカー…8

バレエ…7

空手…5

バスケ…5

野球…4

バイオリン…3

声楽…3

ダンス…3

体操…3

その他（回答数2以下）…合計30

結果を見ればわかるように、46人が水泳を、42人がピアノを習っています。これらは定番中の定番ですから、無理もないとして、注目すべきは3位のそろばんからガクッと人数が減ることです。まるで水泳ピアノに一極集中しているように見えます。

親の経験の幅が、子どもの経験の幅を狭める

これもやはり、情報の少なさが関係しているのではないでしょうか。私自身が幼少の頃を思い返しても、ピアノ、水泳あたりを習っている子は少なくありませんでしたが、それ以外となるとガクッと落ちる印象があります。特に、ダンスやプログラミングなどは少数派で、ほとんどやっている子がいなかった。だからこそ、内容の実態がネットワークに流れなかったのでしょう。

その他で省略した箇所には、「生け花」「エレクトーン」「ダブルダッチ」「ヨット」など、ほとんど聞いたことのないものばかりが並びます。親世代からすれば、経験したことのないものばかりでしょう。親から見えない習い事は、子どもにとっても見えないもの。だからこそ、親の経験の幅が、子どもの経験の幅を限界づけてしまいます。

私はこれまで、100人以上の東大生・早慶生にインタビューをしてきました。その中で「大学までにいろいろな経験をしている子ほど、大学以降の進路を決める際に悩まず、充実した選択をしている」ことに気付きました。形になっても、ならなくても、とりあえずいろいろなことにチャレンジしてみる。習い事でも、ボランティアでも、はたまた家族での遠出でも、さまざまな場所に行き、人に出会い、そして未経験の物事に取り組む。その結果、自分の向き不向きや、やりたいことが早期に見つかるため、大学や就職に迷わず向き合うことができるのです。

これは、一般入試を至上とする世代の価値観では「時間の無駄」と捉えられるかもしれません。多様な経験を経て自己探求を進め、ライフワークを見つけても、ペーパーテストには勝てないからです。しかし、今なら「推薦入試」で勝ち抜くことができる。

推薦入試では、ペーパーテストの代わりに志望理由やそれに関する自主研究の成果などを求められます。多様な経験を基に、「やりたいこと」が見つかっているからか、自分の人生を自分なりに生きようと必死で、幸せそうに毎日努力を重ねています。やはりこれも、一昔前では考えられないことでした。

受験勉強の専門家を育てるのは、もはや時代遅れ

東大を含むさまざまな国公立が推薦入試を導入し、それを後押しするなど、20年前、30年前では考えられないような変化が起きています。幼いころから塾通いをさせ、受験勉強の専門家を育てるのは、もはや時代遅れの可能性があります。ペーパーテストの価値は依然としてあり続けますが、相対的には減じているためです。むしろ、ジェネラリストになるような多方面に通じる教育を行い、その中から子どもたち自身が道を選び取って、その専門家になっていくような生き方のほうが、よいのでしょう。

いまの教育の中身や、どれほどのコストがかかるのか。子どもにどのような体験を提供できるのか。誰よりも「現代」に対応していく必要がある、難しい時代に突入してしまったのかもしれません。





（布施川 天馬 ： 現役東大生）