ドル円理論価格 1ドル＝147.28円（前日比+0.37円） ドル円理論価格 1ドル＝147.28円（前日比+0.37円）

ドル円理論価格 1ドル＝147.28円（前日比+0.37円）



割高ゾーン：148.26より上

現値：147.70

割安ゾーン：146.31より下



過去5営業日の理論価格

2025/08/14 146.91

2025/08/13 146.04

2025/08/12 146.54

2025/08/11 146.23

2025/08/08 145.93



（注）ドル円理論価格とは？

独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。

