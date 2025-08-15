リネットＪに買い殺到、１０～６月期経常利益が通期計画超過し株主優待制度拡充も強烈に株価を刺激

リネットジャパングループ<3556.T>に買いが殺到、カイ気配スタートで６００円台のもみ合いを一気に離脱する展開となっている。ネット専業のリユース製品売買や、パソコンなど小型電子機器の宅配回収ビジネスを展開し、障がい者支援ビジネスなども手掛ける。足もとの業績は好調で、１４日取引終了後に発表した２５年９月期第３四半期（２４年１０月～２５年６月）決算は経常損益が２億８０００万円（前年同期は１０億３０００万円の赤字）と黒字化し、通期計画の２億５０００万円を超過した。更に同日、株主優待制度の拡充を発表しており、これも株価を強烈に刺激している。来年２月末から開始する新制度では、毎年２月末と８月末時点で１０００株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト１万５０００円分を年２回贈呈するというもの。併せて、創業２５周年記念株主優待を実施することも発表した。来年２月末時点で３００株以上を保有する株主に対し、デジタルギフト３万円分を贈呈するほか、１００株以上保有者に黒田武志社長の著書を無料進呈する。これらを材料視した投資マネーを呼び込んでいる。



出所：MINKABU PRESS