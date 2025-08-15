15日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比2.4％減の411億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同6.0％減の320億円となっている。



個別ではグローバルＸ 日経２２５カバード・コール <2858> 、ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） <2632> 、Ｏｎｅ ＥＴＦ ＪＰＸ日経中小型 <1493> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ トップ ２０ <313A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ外国株式・ＭＳＣＩ <2513> など31銘柄が新高値。ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きでは業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> が5.31％高と大幅な上昇。



日経平均株価が278円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金200億7900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均235億8100万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が22億5900万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が19億1000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が17億9000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が17億2100万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が16億3600万円の売買代金となっている。



株探ニュース

