第１子妊娠を公表した日本テレビの郡司恭子アナウンサーが、最新コーディネートを披露した。

１５日までに自身のインスタグラムを更新。「お盆休みの前に、ミーティング三昧だった日！夕方から商談だったので、モノトーンでキリッと」と伝え、ノースリーブで裾に向けてティアードになったチュニックに黒のパンツを合わせたすっきりしたコーデ姿のショットをアップした。

「ワンツーでコーデが決まるので、朝早いときはモノトーンに頼りがちです」と明かした。そして「お盆休み、みなさんは何するのかな」と問いかけた。

この投稿には「美しすぎます」「マジで美人すぎる！」「無理せず頑張ってね」「夏らしく爽やか」「大優勝コーデですね」「キョンさんだからできるおしゃれコーデ」などの声が集まっている。

郡司アナは２０１３年に入社し、現在は「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）のニュースコーナーなどを担当。２２年９月にスタートした、同局アナウンサー発のアパレルブランド「Ａｕｄｉｒｅ（アウディーレ）」を立ち上げたことも話題になっている。プライベートでは今年５月に結婚を発表し、今月１日に第１子妊娠を公表した。