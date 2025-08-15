―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.4　ビズメイツ <9345>
　25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比24.1％減の1億0400万円に減り、通期計画の4億2800万円に対する進捗率は24.3％にとどまり、3年平均の35.8％も下回った。

▲No.5　シリウスＶ <6276>
　25年12月期の連結最終損益を従来予想の2000万円の黒字→5億3000万円の赤字(前期は1億6200万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3936> ＧＷ 　　　　　東Ｇ 　 -17.19 　　8/14　　　1Q　　　　赤縮
<3625> テックファム 　東Ｇ 　 -17.09 　　8/14　本決算　　　-23.78
<7571> ヤマノＨＤ 　　東Ｓ 　 -16.25 　　8/14　　　1Q　　　　赤縮
<9345> ビズメイツ 　　東Ｇ 　 -14.64 　　8/14　　上期　　　-24.09
<6276> シリウスＶ 　　東Ｓ 　 -14.48 　　8/14　　上期　　　　赤転

<7694> いつも 　　　　東Ｇ 　 -14.13 　　8/14　　　1Q　　　　赤拡
<4499> スピー 　　　　東Ｓ 　 -14.11 　　8/14　　　3Q　　　　赤転
<3053> ペッパー 　　　東Ｓ 　 -12.90 　　8/14　　上期　　　　赤転
<4437> ＧＤＨ 　　　　東Ｇ 　 -12.89 　　8/14　　　1Q　　　　赤転
<5258> ＴＭＮ 　　　　東Ｇ 　 -12.64 　　8/14　　　1Q　　　　赤拡

<7363> ベビカレ 　　　東Ｇ 　 -12.15 　　8/14　　上期　　　227.59
<5240> ｍｏｎｏＡＩ 　東Ｇ 　 -12.06 　　8/14　　上期　　　　赤縮
<3825> リミックス 　　東Ｓ 　 -11.91 　　8/14　　　1Q　　 4192.68
<3989> シェアテク 　　東Ｇ 　 -11.87 　　8/14　　　3Q　　　 18.35
<7063> バードマン 　　東Ｇ 　 -11.69 　　8/14　本決算　　　　　－

<4882> ペルセウス 　　東Ｇ 　 -10.84 　　8/14　　　1Q　　　　赤縮
<3913> ＧｒｅｅｎＢ 　東Ｇ　　 -9.34 　　8/14　　上期　　　190.48
<6081> アライドアキ 　東Ｇ　　 -9.21 　　8/14　　上期　　　　赤縮
<5591> アヴィレン 　　東Ｇ　　 -9.18 　　8/14　　上期　　　140.00
<286A> ユカリア 　　　東Ｇ　　 -9.11 　　8/14　　上期　　　-40.15

<3933> チエル 　　　　東Ｓ　　 -9.09 　　8/14　　　1Q　　　-63.41
<7044> ピアラ 　　　　東Ｓ　　 -8.96 　　8/14　　上期　　　　黒転
<2586> フルッタ 　　　東Ｇ　　 -8.67 　　8/14　　　1Q　　 5033.33
<3686> ＤＬＥ 　　　　東Ｓ　　 -8.28 　　8/14　　　1Q　　　　赤拡
<265A> Ｈｍｃｏｍｍ 　東Ｇ　　 -8.16 　　8/14　　上期　　　　赤転

<2158> フロンテオ 　　東Ｇ　　 -8.09 　　8/14　　　1Q　　　　赤転
<6563> みらいＷＫＳ 　東Ｇ　　 -7.94 　　8/14　　　3Q　　　-47.52
<7042> アクセスＨＤ 　東Ｓ　　 -7.89 　　8/14　　　1Q　　　 -0.85
<9557> エアクロ 　　　東Ｇ　　 -7.81 　　8/14　本決算　　　-47.73
<2652> まんだらけ 　　東Ｓ　　 -7.36 　　8/14　　　3Q　　　-23.31

<4235> ＵＦＨＤ 　　　東Ｓ　　 -7.29 　　8/14　　上期　　　-74.38
<4579> ラクオリア 　　東Ｇ　　 -7.22 　　8/14　　上期　　　　赤拡
<3753> フライト 　　　東Ｓ　　 -7.20 　　8/14　　　1Q　　　　赤拡
<6835> アライドＨＤ 　東Ｓ　　 -7.14 　　8/14　　上期　　　-24.28
<8518> アジア投資 　　東Ｓ　　 -7.05 　　8/14　　　1Q　　　　赤転

<9213> セイファート 　東Ｓ　　 -6.77 　　8/14　　上期　　　-97.70
<5571> エキサイト 　　東Ｓ　　 -6.66 　　8/14　　　1Q　　　-45.45
<173A> ハンモック 　　東Ｇ　　 -6.39 　　8/14　　　1Q　　　-33.09
<9467> アルファＰ 　　東Ｇ　　 -6.38 　　8/14　　　1Q　　　　7.27
<6054> リブセンス 　　東Ｓ　　 -6.12 　　8/14　　上期　　　　赤転

<5582> グリッド 　　　東Ｇ　　 -6.09 　　8/14　本決算　　　　2.80
<177A> コージンＢ 　　東Ｇ　　 -5.89 　　8/14　　　1Q　　　-48.44
<5273> 三谷セキ 　　　東Ｓ　　 -5.81 　　8/14　　　1Q　　　 20.71
<4256> サインド 　　　東Ｇ　　 -5.81 　　8/14　　　1Q　　　-11.67
<4427> エデュラボ 　　東Ｇ　　 -5.75 　　8/14　　　3Q　　　　黒転

<2876> デルソーレ 　　東Ｓ　　 -5.73 　　8/14　　　1Q　　　-94.47
<4372> ユミルリンク 　東Ｇ　　 -5.50 　　8/14　　上期　　　 -6.91
<319A> 技術承継機構 　東Ｇ　　 -5.44 　　8/14　　上期　　　-35.64
<6092> エンバイオＨ 　東Ｓ　　 -5.41 　　8/14　　　1Q　　　-93.96
<7048> ベルトラ 　　　東Ｇ　　 -5.39 　　8/14　　上期　　　　赤縮

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

