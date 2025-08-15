決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … リミックス、フルッタ、技術承継機構 (8月14日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.4 ビズメイツ <9345>
25年12月期第2四半期累計(1-6月)の連結経常利益は前年同期比24.1％減の1億0400万円に減り、通期計画の4億2800万円に対する進捗率は24.3％にとどまり、3年平均の35.8％も下回った。
▲No.5 シリウスＶ <6276>
25年12月期の連結最終損益を従来予想の2000万円の黒字→5億3000万円の赤字(前期は1億6200万円の赤字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3936> ＧＷ 東Ｇ -17.19 8/14 1Q 赤縮
<3625> テックファム 東Ｇ -17.09 8/14 本決算 -23.78
<7571> ヤマノＨＤ 東Ｓ -16.25 8/14 1Q 赤縮
<9345> ビズメイツ 東Ｇ -14.64 8/14 上期 -24.09
<6276> シリウスＶ 東Ｓ -14.48 8/14 上期 赤転
<7694> いつも 東Ｇ -14.13 8/14 1Q 赤拡
<4499> スピー 東Ｓ -14.11 8/14 3Q 赤転
<3053> ペッパー 東Ｓ -12.90 8/14 上期 赤転
<4437> ＧＤＨ 東Ｇ -12.89 8/14 1Q 赤転
<5258> ＴＭＮ 東Ｇ -12.64 8/14 1Q 赤拡
<7363> ベビカレ 東Ｇ -12.15 8/14 上期 227.59
<5240> ｍｏｎｏＡＩ 東Ｇ -12.06 8/14 上期 赤縮
<3825> リミックス 東Ｓ -11.91 8/14 1Q 4192.68
<3989> シェアテク 東Ｇ -11.87 8/14 3Q 18.35
<7063> バードマン 東Ｇ -11.69 8/14 本決算 －
<4882> ペルセウス 東Ｇ -10.84 8/14 1Q 赤縮
<3913> ＧｒｅｅｎＢ 東Ｇ -9.34 8/14 上期 190.48
<6081> アライドアキ 東Ｇ -9.21 8/14 上期 赤縮
<5591> アヴィレン 東Ｇ -9.18 8/14 上期 140.00
<286A> ユカリア 東Ｇ -9.11 8/14 上期 -40.15
<3933> チエル 東Ｓ -9.09 8/14 1Q -63.41
<7044> ピアラ 東Ｓ -8.96 8/14 上期 黒転
<2586> フルッタ 東Ｇ -8.67 8/14 1Q 5033.33
<3686> ＤＬＥ 東Ｓ -8.28 8/14 1Q 赤拡
<265A> Ｈｍｃｏｍｍ 東Ｇ -8.16 8/14 上期 赤転
<2158> フロンテオ 東Ｇ -8.09 8/14 1Q 赤転
<6563> みらいＷＫＳ 東Ｇ -7.94 8/14 3Q -47.52
<7042> アクセスＨＤ 東Ｓ -7.89 8/14 1Q -0.85
<9557> エアクロ 東Ｇ -7.81 8/14 本決算 -47.73
<2652> まんだらけ 東Ｓ -7.36 8/14 3Q -23.31
<4235> ＵＦＨＤ 東Ｓ -7.29 8/14 上期 -74.38
<4579> ラクオリア 東Ｇ -7.22 8/14 上期 赤拡
<3753> フライト 東Ｓ -7.20 8/14 1Q 赤拡
<6835> アライドＨＤ 東Ｓ -7.14 8/14 上期 -24.28
<8518> アジア投資 東Ｓ -7.05 8/14 1Q 赤転
<9213> セイファート 東Ｓ -6.77 8/14 上期 -97.70
<5571> エキサイト 東Ｓ -6.66 8/14 1Q -45.45
<173A> ハンモック 東Ｇ -6.39 8/14 1Q -33.09
<9467> アルファＰ 東Ｇ -6.38 8/14 1Q 7.27
<6054> リブセンス 東Ｓ -6.12 8/14 上期 赤転
<5582> グリッド 東Ｇ -6.09 8/14 本決算 2.80
<177A> コージンＢ 東Ｇ -5.89 8/14 1Q -48.44
<5273> 三谷セキ 東Ｓ -5.81 8/14 1Q 20.71
<4256> サインド 東Ｇ -5.81 8/14 1Q -11.67
<4427> エデュラボ 東Ｇ -5.75 8/14 3Q 黒転
<2876> デルソーレ 東Ｓ -5.73 8/14 1Q -94.47
<4372> ユミルリンク 東Ｇ -5.50 8/14 上期 -6.91
<319A> 技術承継機構 東Ｇ -5.44 8/14 上期 -35.64
<6092> エンバイオＨ 東Ｓ -5.41 8/14 1Q -93.96
<7048> ベルトラ 東Ｇ -5.39 8/14 上期 赤縮
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
