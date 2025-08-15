―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7409> エアロエッジ 　東Ｇ 　 +35.50 　　8/14　本決算　　　 28.32
<176A> レジル 　　　　東Ｇ 　 +32.06 　　8/14　本決算　　　 17.02
<7082> ジモティー 　　東Ｇ 　 +28.35 　　8/14　　上期　　　 -4.05
<3905> データセク 　　東Ｇ 　 +22.89 　　8/14　　　1Q　　　　赤拡
<3691> デジプラ 　　　東Ｇ 　 +22.24 　　8/14　　　3Q　　　　赤転

<7072> インテＭ 　　　東Ｇ 　 +19.89 　　8/14　　　3Q　　　162.32
<5587> インバＰＦ 　　東Ｇ 　 +19.14 　　8/14　　　3Q　　　110.57
<2334> イオレ 　　　　東Ｇ 　 +18.66 　　8/14　　　1Q　　　　黒転
<7685> バイセル 　　　東Ｇ 　 +18.04 　　8/14　　上期　　　 96.88
<7793> イメージＭ 　　東Ｇ 　 +17.82 　　8/14　　上期　　　 43.15

<4691> ワシントンＨ 　東Ｓ 　 +17.03 　　8/14　　　1Q　　　276.37
<6229> オーケーエム 　東Ｓ 　 +16.99 　　8/14　　　1Q　　　 44.71
<264A> Ｓｃｈｏｏ 　　東Ｇ 　 +16.95 　　8/14　　　3Q　　　　黒転
<153A> カウリス 　　　東Ｇ 　 +16.56 　　8/14　　上期　　　 30.59
<7273> イクヨ 　　　　東Ｓ 　 +16.34 　　8/14　　　1Q　　　　黒転

<147A> ソラコム 　　　東Ｇ 　 +16.21 　　8/14　　　1Q　　　395.83
<5027> エニマインド 　東Ｇ 　 +14.91 　　8/14　　上期　　　-66.30
<366A> ウェルネス 　　東Ｇ 　 +14.62 　　8/14　　　1Q　　　　　－
<7325> アイリック 　　東Ｇ 　 +13.79 　　8/14　本決算　　　 12.77
<5038> ｅＷｅＬＬ 　　東Ｇ 　 +13.66 　　8/14　　上期　　　 49.53

<160A> アズパートナ 　東Ｓ 　 +11.99 　　8/14　　　1Q　　　　黒転
<2998> クリアル 　　　東Ｇ 　 +11.72 　　8/14　　　1Q　　　-67.67
<5592> くすりの窓口 　東Ｇ 　 +11.40 　　8/14　　　1Q　　　 70.18
<7062> フレアス 　　　東Ｇ 　 +11.11 　　8/14　　　1Q　　　　赤縮
<9211> エフ・コード 　東Ｇ 　 +10.27 　　8/14　　上期　　　 98.73

<3300> アンビＤＸ 　　東Ｇ　　 +9.80 　　8/14　本決算　　　 17.57
<7359> 東京通信Ｇ 　　東Ｇ　　 +9.38 　　8/14　　上期　　　　黒転
<2215> 一パン 　　　　東Ｓ　　 +9.26 　　8/14　　上期　　　-70.04
<6045> レントラクス 　東Ｇ　　 +9.16 　　8/14　　　1Q　　　 64.13
<7371> Ｚｅｎｋｅｎ 　東Ｇ　　 +9.05 　　8/14　本決算　　　 22.50

<6597> ＨＰＣシス 　　東Ｇ　　 +8.83 　　8/14　本決算　　　　8.70
<3979> うるる 　　　　東Ｇ　　 +8.78 　　8/14　　　1Q　　　 63.41
<7779> サイバダイン 　東Ｇ　　 +8.60 　　8/14　　　1Q　　　　黒転
<4486> ユナイト 　　　東Ｇ　　 +8.57 　　8/14　　上期　　　 58.08
<7677> ヤシマキザイ 　東Ｓ　　 +8.47 　　8/14　　　1Q　　　　黒転

<4019> スタメン 　　　東Ｇ　　 +8.46 　　8/14　　上期　　 1144.44
<6034> ＭＲＴ 　　　　東Ｇ　　 +7.38 　　8/14　　上期　　　 47.67
<2750> 石光商事 　　　東Ｓ　　 +7.35 　　8/14　　　1Q　　　162.78
<2743> ピクセル 　　　東Ｓ　　 +6.80 　　8/14　　上期　　　　赤拡
<149A> シンカ 　　　　東Ｇ　　 +6.72 　　8/14　　上期　　　350.00

<302A> ビースタイル 　東Ｇ　　 +6.67 　　8/14　　　1Q　　　　　－
<195A> マスカットＧ 　東Ｇ　　 +6.44 　　8/14　　　1Q　　　　赤転
<2673> 夢みつけ隊 　　東Ｓ　　 +6.34 　　8/14　　　1Q　　　 44.83
<9554> エイビック 　　東Ｇ　　 +6.28 　　8/14　　　3Q　　　 67.44
<1443> 技研ＨＤ 　　　東Ｓ　　 +6.22 　　8/14　　　1Q　　　 26.24

<4428> シノプス 　　　東Ｇ　　 +6.21 　　8/14　　上期　　　645.83
<5125> ファインズ 　　東Ｇ　　 +5.93 　　8/14　本決算　　　 20.00
<2351> ＡＳＪ 　　　　東Ｇ　　 +5.88 　　8/14　　　1Q　　　　赤縮
<4395> アクリート 　　東Ｇ　　 +5.87 　　8/14　　上期　　　176.47
<3042> セキュアヴェ 　東Ｇ　　 +5.76 　　8/14　　　1Q　　　　黒転

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース