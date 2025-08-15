決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … データセク、ウェルネス、Ｓｃｈｏｏ (8月14日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の8月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7409> エアロエッジ 東Ｇ +35.50 8/14 本決算 28.32
<176A> レジル 東Ｇ +32.06 8/14 本決算 17.02
<7082> ジモティー 東Ｇ +28.35 8/14 上期 -4.05
<3905> データセク 東Ｇ +22.89 8/14 1Q 赤拡
<3691> デジプラ 東Ｇ +22.24 8/14 3Q 赤転
<7072> インテＭ 東Ｇ +19.89 8/14 3Q 162.32
<5587> インバＰＦ 東Ｇ +19.14 8/14 3Q 110.57
<2334> イオレ 東Ｇ +18.66 8/14 1Q 黒転
<7685> バイセル 東Ｇ +18.04 8/14 上期 96.88
<7793> イメージＭ 東Ｇ +17.82 8/14 上期 43.15
<4691> ワシントンＨ 東Ｓ +17.03 8/14 1Q 276.37
<6229> オーケーエム 東Ｓ +16.99 8/14 1Q 44.71
<264A> Ｓｃｈｏｏ 東Ｇ +16.95 8/14 3Q 黒転
<153A> カウリス 東Ｇ +16.56 8/14 上期 30.59
<7273> イクヨ 東Ｓ +16.34 8/14 1Q 黒転
<147A> ソラコム 東Ｇ +16.21 8/14 1Q 395.83
<5027> エニマインド 東Ｇ +14.91 8/14 上期 -66.30
<366A> ウェルネス 東Ｇ +14.62 8/14 1Q －
<7325> アイリック 東Ｇ +13.79 8/14 本決算 12.77
<5038> ｅＷｅＬＬ 東Ｇ +13.66 8/14 上期 49.53
<160A> アズパートナ 東Ｓ +11.99 8/14 1Q 黒転
<2998> クリアル 東Ｇ +11.72 8/14 1Q -67.67
<5592> くすりの窓口 東Ｇ +11.40 8/14 1Q 70.18
<7062> フレアス 東Ｇ +11.11 8/14 1Q 赤縮
<9211> エフ・コード 東Ｇ +10.27 8/14 上期 98.73
<3300> アンビＤＸ 東Ｇ +9.80 8/14 本決算 17.57
<7359> 東京通信Ｇ 東Ｇ +9.38 8/14 上期 黒転
<2215> 一パン 東Ｓ +9.26 8/14 上期 -70.04
<6045> レントラクス 東Ｇ +9.16 8/14 1Q 64.13
<7371> Ｚｅｎｋｅｎ 東Ｇ +9.05 8/14 本決算 22.50
<6597> ＨＰＣシス 東Ｇ +8.83 8/14 本決算 8.70
<3979> うるる 東Ｇ +8.78 8/14 1Q 63.41
<7779> サイバダイン 東Ｇ +8.60 8/14 1Q 黒転
<4486> ユナイト 東Ｇ +8.57 8/14 上期 58.08
<7677> ヤシマキザイ 東Ｓ +8.47 8/14 1Q 黒転
<4019> スタメン 東Ｇ +8.46 8/14 上期 1144.44
<6034> ＭＲＴ 東Ｇ +7.38 8/14 上期 47.67
<2750> 石光商事 東Ｓ +7.35 8/14 1Q 162.78
<2743> ピクセル 東Ｓ +6.80 8/14 上期 赤拡
<149A> シンカ 東Ｇ +6.72 8/14 上期 350.00
<302A> ビースタイル 東Ｇ +6.67 8/14 1Q －
<195A> マスカットＧ 東Ｇ +6.44 8/14 1Q 赤転
<2673> 夢みつけ隊 東Ｓ +6.34 8/14 1Q 44.83
<9554> エイビック 東Ｇ +6.28 8/14 3Q 67.44
<1443> 技研ＨＤ 東Ｓ +6.22 8/14 1Q 26.24
<4428> シノプス 東Ｇ +6.21 8/14 上期 645.83
<5125> ファインズ 東Ｇ +5.93 8/14 本決算 20.00
<2351> ＡＳＪ 東Ｇ +5.88 8/14 1Q 赤縮
<4395> アクリート 東Ｇ +5.87 8/14 上期 176.47
<3042> セキュアヴェ 東Ｇ +5.76 8/14 1Q 黒転
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース