

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.7 クレセゾン <8253>

26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比3.0％減の160億円に減り、通期計画の675億円に対する進捗率は23.8％にとどまり、5年平均の29.2％も下回った。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<7033> ＭＳＯＬ 東Ｐ -17.12 8/14 上期 －

<4324> 電通グループ 東Ｐ -15.81 8/14 上期 赤転

<5707> 東邦鉛 東Ｐ -15.69 8/14 1Q 赤転

<4480> メドレー 東Ｐ -13.80 8/14 上期 -50.21

<3983> オロ 東Ｐ -13.48 8/14 上期 -24.45



<6560> ＬＴＳ 東Ｐ -13.29 8/14 上期 23.82

<8253> クレセゾン 東Ｐ -12.91 8/14 1Q -3.02

<6750> エレコム 東Ｐ -12.67 8/14 1Q 20.04

<4251> 恵和 東Ｐ -7.87 8/14 上期 -23.65

<5074> テスＨＤ 東Ｐ -7.05 8/14 本決算 黒転



<4845> スカラ 東Ｐ -4.82 8/14 本決算 -18.51

<6078> バリューＨＲ 東Ｐ -4.29 8/14 上期 -29.48

<3561> 力の源ＨＤ 東Ｐ -3.94 8/14 1Q -35.38

<7522> ワタミ 東Ｐ -3.70 8/14 1Q -69.07

<9248> 人・夢・技術 東Ｐ -3.50 8/14 3Q -44.12



<8043> スターゼン 東Ｐ -3.37 8/14 1Q 1.23

<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ -2.18 8/14 1Q -13.41

<8070> 東京産 東Ｐ -1.93 8/14 1Q 38.80

<6706> 電気興 東Ｐ -1.90 8/14 1Q 赤拡

<3687> Ｆスターズ 東Ｐ -1.67 8/14 3Q 33.89



<3197> すかいらーく 東Ｐ -1.44 8/14 上期 14.16

<6293> 日精樹脂 東Ｐ -1.41 8/14 1Q -18.22

<6376> 日機装 東Ｐ -1.34 8/14 上期 -31.81

<3681> ブイキューブ 東Ｐ -0.64 8/14 上期 赤転

<9628> 燦ＨＤ 東Ｐ -0.19 8/14 1Q -0.23



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

