―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.7　クレセゾン <8253>
　26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比3.0％減の160億円に減り、通期計画の675億円に対する進捗率は23.8％にとどまり、5年平均の29.2％も下回った。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<7033> ＭＳＯＬ 　　　東Ｐ 　 -17.12 　　8/14　　上期　　　　　－
<4324> 電通グループ 　東Ｐ 　 -15.81 　　8/14　　上期　　　　赤転
<5707> 東邦鉛 　　　　東Ｐ 　 -15.69 　　8/14　　　1Q　　　　赤転
<4480> メドレー 　　　東Ｐ 　 -13.80 　　8/14　　上期　　　-50.21
<3983> オロ 　　　　　東Ｐ 　 -13.48 　　8/14　　上期　　　-24.45

<6560> ＬＴＳ 　　　　東Ｐ 　 -13.29 　　8/14　　上期　　　 23.82
<8253> クレセゾン 　　東Ｐ 　 -12.91 　　8/14　　　1Q　　　 -3.02
<6750> エレコム 　　　東Ｐ 　 -12.67 　　8/14　　　1Q　　　 20.04
<4251> 恵和 　　　　　東Ｐ　　 -7.87 　　8/14　　上期　　　-23.65
<5074> テスＨＤ 　　　東Ｐ　　 -7.05 　　8/14　本決算　　　　黒転

<4845> スカラ 　　　　東Ｐ　　 -4.82 　　8/14　本決算　　　-18.51
<6078> バリューＨＲ 　東Ｐ　　 -4.29 　　8/14　　上期　　　-29.48
<3561> 力の源ＨＤ 　　東Ｐ　　 -3.94 　　8/14　　　1Q　　　-35.38
<7522> ワタミ 　　　　東Ｐ　　 -3.70 　　8/14　　　1Q　　　-69.07
<9248> 人・夢・技術 　東Ｐ　　 -3.50 　　8/14　　　3Q　　　-44.12

<8043> スターゼン 　　東Ｐ　　 -3.37 　　8/14　　　1Q　　　　1.23
<8630> ＳＯＭＰＯ 　　東Ｐ　　 -2.18 　　8/14　　　1Q　　　-13.41
<8070> 東京産 　　　　東Ｐ　　 -1.93 　　8/14　　　1Q　　　 38.80
<6706> 電気興 　　　　東Ｐ　　 -1.90 　　8/14　　　1Q　　　　赤拡
<3687> Ｆスターズ 　　東Ｐ　　 -1.67 　　8/14　　　3Q　　　 33.89

<3197> すかいらーく 　東Ｐ　　 -1.44 　　8/14　　上期　　　 14.16
<6293> 日精樹脂 　　　東Ｐ　　 -1.41 　　8/14　　　1Q　　　-18.22
<6376> 日機装 　　　　東Ｐ　　 -1.34 　　8/14　　上期　　　-31.81
<3681> ブイキューブ 　東Ｐ　　 -0.64 　　8/14　　上期　　　　赤転
<9628> 燦ＨＤ 　　　　東Ｐ　　 -0.19 　　8/14　　　1Q　　　 -0.23

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

