―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.3　ＦＦＪ <7092>
　26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比48.8％増の9.3億円に拡大したが、通期計画の38.1億円(中央値)に対する進捗率は24.5％となり、4年平均の24.3％とほぼ同水準だった。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4301> アミューズ 　　東Ｐ 　 +21.46 　　8/14　　　1Q　　　267.22
<3397> トリドール 　　東Ｐ 　 +12.48 　　8/14　　　1Q　　　 66.98
<7092> ＦＦＪ 　　　　東Ｐ 　 +11.55 　　8/14　　　1Q　　　 48.81
<3252> 地主 　　　　　東Ｐ 　 +11.34 　　8/14　　上期　　　-55.30
<7383> ネットプロ 　　東Ｐ 　 +10.63 　　8/14　　　1Q　　　205.51

<7354> Ｄｍミックス 　東Ｐ 　 +10.61 　　8/14　　上期　　　 21.33
<3962> チェンジＨＤ 　東Ｐ　　 +9.71 　　8/14　　　1Q　　　-59.16
<6592> マブチ 　　　　東Ｐ　　 +9.21 　　8/14　　上期　　　-40.36
<9612> ラックランド 　東Ｐ　　 +8.44 　　8/14　　上期　　　 27.19
<3661> エムアップ 　　東Ｐ　　 +7.34 　　8/14　　　1Q　　　 59.64

<6361> 荏原 　　　　　東Ｐ　　 +5.80 　　8/14　　上期　　　　9.45
<4449> ギフティ 　　　東Ｐ　　 +4.95 　　8/14　　上期　　　 72.61
<7747> 朝日インテク 　東Ｐ　　 +4.81 　　8/14　本決算　　　 10.98
<4180> Ａｐｐｉｅｒ 　東Ｐ　　 +4.17 　　8/14　　上期　　　 39.01
<4337> ぴあ 　　　　　東Ｐ　　 +3.95 　　8/14　　　1Q　　　265.33

<6070> キャリアＬ 　　東Ｐ　　 +3.82 　　8/14　　　1Q　　　 16.93
<3135> マーケットＥ 　東Ｐ　　 +2.82 　　8/14　本決算　　　 53.51
<4481> ベース 　　　　東Ｐ　　 +2.63 　　8/14　　上期　　　 22.74
<3993> パークシャ 　　東Ｐ　　 +1.97 　　8/14　　　3Q　　　 57.46
<7071> アンビスＨＤ 　東Ｐ　　 +1.93 　　8/14　　上期　　　-29.16

<6191> エアトリ 　　　東Ｐ　　 +1.36 　　8/14　　　3Q　　　 17.04
<6699> ダイヤＨＤ 　　東Ｐ　　 +1.32 　　8/14　　　1Q　　　-72.66
<3694> オプティム 　　東Ｐ　　 +1.27 　　8/14　　　1Q　　　 21.76
<3196> ホットランド 　東Ｐ　　 +0.75 　　8/14　　上期　　　-71.97
<3963> シンクロ 　　　東Ｐ　　 +0.51 　　8/14　　　1Q　　　-39.87

<3457> ＡｎｄＤｏ 　　東Ｐ　　 +0.28 　　8/14　本決算　　　　1.94
<6533> オーケストラ 　東Ｐ　　 +0.28 　　8/14　　上期　　　-29.34
<7389> あいちＦＧ 　　東Ｐ　　 +0.27 　　8/14　　　1Q　　　-23.77
<9989> サンドラッグ 　東Ｐ　　 +0.17 　　8/14　　　1Q　　　 14.13
<6095> メドピア 　　　東Ｐ　　 +0.14 　　8/14　　　3Q　　　-31.97

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース