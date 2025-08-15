決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 荏原、朝日インテク、Ａｐｐｉｅｒ (8月14日発表分) 決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 荏原、朝日インテク、Ａｐｐｉｅｒ (8月14日発表分)



―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の8月13日から14日の決算発表を経て15日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.3 ＦＦＪ <7092>

26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比48.8％増の9.3億円に拡大したが、通期計画の38.1億円(中央値)に対する進捗率は24.5％となり、4年平均の24.3％とほぼ同水準だった。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<4301> アミューズ 東Ｐ +21.46 8/14 1Q 267.22

<3397> トリドール 東Ｐ +12.48 8/14 1Q 66.98

<7092> ＦＦＪ 東Ｐ +11.55 8/14 1Q 48.81

<3252> 地主 東Ｐ +11.34 8/14 上期 -55.30

<7383> ネットプロ 東Ｐ +10.63 8/14 1Q 205.51



<7354> Ｄｍミックス 東Ｐ +10.61 8/14 上期 21.33

<3962> チェンジＨＤ 東Ｐ +9.71 8/14 1Q -59.16

<6592> マブチ 東Ｐ +9.21 8/14 上期 -40.36

<9612> ラックランド 東Ｐ +8.44 8/14 上期 27.19

<3661> エムアップ 東Ｐ +7.34 8/14 1Q 59.64



<6361> 荏原 東Ｐ +5.80 8/14 上期 9.45

<4449> ギフティ 東Ｐ +4.95 8/14 上期 72.61

<7747> 朝日インテク 東Ｐ +4.81 8/14 本決算 10.98

<4180> Ａｐｐｉｅｒ 東Ｐ +4.17 8/14 上期 39.01

<4337> ぴあ 東Ｐ +3.95 8/14 1Q 265.33



<6070> キャリアＬ 東Ｐ +3.82 8/14 1Q 16.93

<3135> マーケットＥ 東Ｐ +2.82 8/14 本決算 53.51

<4481> ベース 東Ｐ +2.63 8/14 上期 22.74

<3993> パークシャ 東Ｐ +1.97 8/14 3Q 57.46

<7071> アンビスＨＤ 東Ｐ +1.93 8/14 上期 -29.16



<6191> エアトリ 東Ｐ +1.36 8/14 3Q 17.04

<6699> ダイヤＨＤ 東Ｐ +1.32 8/14 1Q -72.66

<3694> オプティム 東Ｐ +1.27 8/14 1Q 21.76

<3196> ホットランド 東Ｐ +0.75 8/14 上期 -71.97

<3963> シンクロ 東Ｐ +0.51 8/14 1Q -39.87



<3457> ＡｎｄＤｏ 東Ｐ +0.28 8/14 本決算 1.94

<6533> オーケストラ 東Ｐ +0.28 8/14 上期 -29.34

<7389> あいちＦＧ 東Ｐ +0.27 8/14 1Q -23.77

<9989> サンドラッグ 東Ｐ +0.17 8/14 1Q 14.13

<6095> メドピア 東Ｐ +0.14 8/14 3Q -31.97



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした15日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



