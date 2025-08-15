韓国コスメチェーン大手のＣＪオリーブヤング（ＯＬＩＶＥ ＹＯＵＮＧ）がＫビューティーブームに支えられ、８四半期連続で売上１兆ウォン（約１０６４億円）台を達成した。今年上半期の売上は約２兆７０００億ウォンに達し、年内の「売上５兆クラブ」入りに青信号が灯った。

１４日、ＣＪが公示した四半期報告書によると、ＣＪオリーブヤングの４−６月期単独基準の売上は前年同期比２１％増の１兆４６１９億ウォンを記録した。この期間の純利益は１５．３％増の１４４０億ウォンとなった。４−６月期のオフラインとオンラインの売上は、それぞれ前期比で２１％、１３％増加してそろって成長した。

ＣＪオリーブヤング側は、特に外国人客が業績牽引（けんいん）に大きく寄与したと評価した。ＣＪオリーブヤング関係者は「２０２３年までは一桁台だったオフライン店舗の外国人売上比率が、今年上半期には２６．４％に増加した」とし「今年１〜５月にオリーブヤングで商品を購入した外国人は５９６万人で、同期間に訪韓した外国人（７２０万人）の８０％に達する」と説明した。

これにより、今年上半期のＣＪオリーブヤングの売上は前年より１７．９％増となる２兆６９６１億ウォン、上半期純利益は１７．１％増の２７０３億ウォンとなった。こうした好調が下半期も続けば、今年の年間売上５兆ウォン達成も可能だとの見方が出ている。ＣＪオリーブヤングは２０１６年に初めて年間売上１兆ウォンを突破し、その５年後の２０２１年に２兆ウォンを達成。２０２３年には３兆８０００億ウォン、２０２４年には４兆７９００億ウォンを記録し、毎年成長を続けてきた。

ＣＪオリーブヤング関係者は「体験型ビューティーサービスやグローバル顧客の利便性強化など、リテール革新を続け、積極的に投資を行った結果」とし「今後も産業レベルでの投資を拡大し、世界中でＫビューティーを真っ先に体験できる『Ｋビューティー代表プラットフォーム』としての役割を果たす」と抱負を語った。