YouTube「集まれ！ギャンしょいエース」が15日までに更新され、このなかで漫才コンビ、バッテリィズのエース（30）が先輩芸人から、うれしい結婚祝いを贈られたことを明かした。

エースによると、この先輩芸人は霜降り明星の粗品（32）。「俺、マジでカネないねん」と前置きしながら、祝儀として手渡されたのが小銭がジャラジャラ入ったポリ袋だった。

「札も入っていたけど、こんなに使われへんというくらいの大量の小銭です。それが10万円分！」

驚くエースに「結婚おめでとうな！」と粗品がプレゼントしてくれたという。YouTubeで共演する豪快キャプテン山下ギャンブルゴリラ（37）とダブルヒガシ大東翔生（32）に「あれは粋でしたね。カッケよかったっす」（エース）。

粗品はYouTubeなどで自らの金欠を明かしているが、エースは「それ（金欠）はウソやと思ってたんですよ。ほんまにないんですね」。

粗品の兄弟分として付き合いの深い大東は「税金がとにかくヤバい（ほど多い）」「俺らやったら全部の涙が出て、ミイラになるほど」と懐事情を明かした。

エースは一昨年に結婚したが、ことし6月に既婚者であることを公表した。