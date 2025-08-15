【経済ニュースの核心】

ヤクルトが直面する“一本足打法”の限界…「Yakult1000」快進撃が一巡、一転苦戦へ

SMBC日興証券が東証株価指数（TOPIX）採用の3月期決算企業を対象に第1四半期を発表した823社（7日まで、開示率71.8％）を集計した。営業利益など利益項目はいずれも減益で、最終利益は前年同期比10.2％減。相互関税の導入などにより、2026年3月期（通期）の最終利益の見通しも6期ぶりの減益が見込まれる。

しかしながら、8日のTOPIXは、この減益予想にもかかわらず値上がりし、初めて3000台に乗せ史上最高値を更新した。ベテラン投資家も理解しがたいだろう。

経団連による25年夏のボーナスの平均妥結額（最終集計）は前年比3.44％増の約97万円と比較可能な1981年以降で最高だ。経団連に加盟するような大企業であれば減益見通しでも実施できようが、中小企業には無縁に思える。

団体交渉権さえない未組織労働者が多く働く中小企業では、賃上げ要求自体が非現実的で、経営者は賃上げが招く経営リスクを警戒しよう。

現在の最低賃金は、全国平均の時給1055円だが、政府は20年代に最低賃金の全国平均1500円達成（1日7時間労働、月20日勤務で月収21万円）を目標としている。ワークライフバランスやパワハラなどが叫ばれ、実質マイナス成長の今日では1500円は無理だろう。「賃上げで消費が伸び、経済が好循環する」なら、世の中に不景気など存在しまい。

厚生労働省によれば、従業員数が30人未満の事業所における影響率（最低賃金額を改正した後に、改正後の最低賃金額を下回ることとなる労働者の割合）は、21年度の16.2％から24年度の23.2％に上昇した。24年版の中小企業白書によると、中小企業は国内に336万4891社あり、企業総数の99.7％を占め、従業者数は3309万8442人で全体の69.7％を占めているのだ。

過去、大企業は人件費対策として、正社員のほかに派遣社員やパートなど非正規雇用を増やして労働ポートフォリオを再構築し、コスト削減を徹底してきたが、今後は事務職中心にDX、AI（人工知能）の導入により、人件費を削減するだろう。

不可解ながら、今週もTOPIXは史上最高値を更新し、日経平均株価も同じく最高値を更新した。経済成長には、中小企業対策、AIも含めた労働政策が急務だろう。

（中西文行／「ロータス投資研究所」代表）