まだ付き合いがあったのだとしたら、驚きだ。故・桑名正博さん（享年59）とアン・ルイス（69）の息子で、ミュージシャンの美勇士（44＝写真）の話である。

美勇士は8月8日までに、自身のインスタグラムに《桑名家は喧嘩してもすぐに仲直り》というコメントと共に動画を投稿。動画は《兄貴と久々に喧嘩。でも最後は仲直り》というナレーションで始まり、画面には美勇士とある男性が並んでいる。その男性は、2018年に話題を呼んだ「桑名正博の隠し子」を名乗ったあの人物だ。

2018年に桑名さんの息子と名乗る乃羅さん（当時42）が現れた。桑名さんが東京の飲食店で女性と知り合い、自身が隠し子として生まれた――それが乃羅さんの主張である。当時の乃羅さんは昼の情報番組にも出演するなどして、世間の関心を集めた。

「その後、美勇士さんと乃羅さんの対面が実現。乃羅さんはDNA鑑定に同意、実施されましたが、『2人は95％兄弟ではない』という結果が出て、美勇士さんがそれを報告しています。結果が出てから、美勇士さんは乃羅さんとは連絡を取っていないと話していましたが、『今後、連絡を取りたい』『一緒にライブできたらな』などと共演の可能性も示していました」（芸能ライターのエリザベス松本氏）

あの騒動から7年が経つが、美勇士と乃羅さんの付き合いは続いていたのだろうか。美勇士が投稿した動画に話を戻す。

「並んだ2人は互いに《なんやこらっ！》と言い合い、殴り合う真似をする。が、すぐに笑顔で握手して抱き合います。その後、美勇士さんの《よーし、じゃDNA鑑定でも行こっか！》のナレーションが入り、2人で画面からはけていく。そんな内容です。この動画には《兄貴もどき》《まだ付き合いが続いていたとは、懐が深い》なんてコメントが付いていますね」（エンタメ誌編集者）

が、動画を見ると違和感を覚える点が……投稿されたのは真夏なのに、動画の2人はダウンジャケットなど冬の服装。今の季節に撮影したものではないだろうし、そもそもこれが本当に2人が会って作成したものかどうかも分からない。

「今はAIでなんでも作れますからね。実際、13日に美勇士さんが新たに投稿した動画は“フェイク”です。桑名さんとアンさんに挟まれて座る美勇士さんが、やって来た警察官に逮捕されるという内容。罪の内容は《日本でも数少ない両親がスターというアドバンテージを持ちながら、今日に至るまで一切売れなかった罪》だと自身がつづっています。自虐ネタがお好きなようですね」（大手レコード会社関係者）

もっとも、ファンが望んでいるフェイク動画でも自虐ネタでもなく、美勇士と母アン・ルイスの“親子共演”だろう。

前出のエリザベス松本氏は「SNSでは歌声も披露されている美勇士さん。やはり桑名さんとアンさんの息子さんで歌手ですから、非常にお上手です。確かに親子共演を見たいというのがファンの本音でしょうが、アンさんはもう一切、人前に出ないという意志がおありのようなので、残念ながらかなうことはなさそうです」と話す。

今年6月には「パニック障害＆鬱を発症している」と公表した美勇士。今はTikTokでライブ配信をしているようだが、いつか“ニセ兄貴”と共演する日が来るか……。

