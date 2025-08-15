男性グループ「BE:FIRST」のRYOKIこと三山凌輝（26）が13日までにインスタグラムを更新し、短い動画をアップしたとして、ファンや芸能マスコミの関心を集めている。

「一言で言うなら『なんで？』となります。グループにおける活動は7月5日の公演をもって休止を発表していますし、何よりも趣里さんとの結婚話はどうなったのか。活動休止の理由は元婚約者との1億円トラブルで、難色を示した趣里さんの父、水谷豊さんを趣里さんともども説得しているのではないかと臆測も流れていましたが、それも失敗に終わったのか。一途な趣里さんはトラブル発覚後も三山さんを捨てず、この7月にも結婚発表するとの見通しもありましたけど、それもありませんでした」とは、三山を取材するスポーツ紙記者。

水谷のみならず、母親の元キャンディーズ伊藤蘭（70）も結婚に反対していることで、今回の縁談が白紙に戻る可能性もあるとの報道もある。三上もそろそろ、心配するファンらに今回の経緯を説明する必要がありそうだ。

ダンマリ状態にファンも嫌気がさしてきたか…

女性自身（8月19日・26日合併号）はテレビ関係者のコメントとして、「実は、結婚を機に三山さんが水谷さんの個人事務所に所属する計画がありました」と伝えた。水谷はひとり娘の結婚相手として受け入れた上、仕事上でも身内に迎え入れようとしていたというのである。三山は5月に所属事務所から独立したが、婚約も移籍もはっきりしない。同誌によると、芸能界の大御所である水谷に拒絶されたことで、三山はかえって躍起になって、ドラマ関係者に頭を下げて営業しているらしい。

「とはいえ三山さんの評判は必ずしも良好とは言えません」（テレビ制作スタッフ）

三山が久々のインスタ更新に何かのメッセージを込めた可能性もあるが、今のところその真意はどこにも伝わっていないようだ。

