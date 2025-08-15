¥¶¡¦¥¿¥¤¥Þ¡¼¥º¤ÎÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ìÏ¢È¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾×·â¤Î»ö¼Â
¡Ú1975 ¡Á¤½¤Î¤È¤¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡Û#67
¡ÚÏ¢ºÜ½é²ó¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¡ÖGREAT3¡×¤ËÂ³¤±¤È¡¢Ã£Ïº¡¦ÉÍ¾Ê¡¦¤ß¤æ¤¡¦±Ê¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¡ÖBIG4¡×¤¬¼¡¡¹¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡1975Ç¯¤Î²ÎÈÖÁÈ£Ìë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡ÖNTV¹ÈÇò²Î¤Î¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×¡Ö¥¹¥¿¡¼ÃÂÀ¸¡ª¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ÎÈÖÁÈ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖÌë¤Î¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¡ÊÌë¥Ò¥Ã¥È¡Ë¡£
¡¡1968Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤òÈù½¤Àµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þ´ÖÂÓ¤âÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é90Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿Ä¹¼÷ÈÖÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡75Ç¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢·îÍËÌë10»þ¤«¤é¤ÎÏÈ¤Ç¡¢»Ê²ñ¤Ï»°ÇÈ¿²ð¤ÈË§Â¼¿¿Íý¡Ê²Ã¤¨¤Æ3·î¤Þ¤Ç¤ÏÄ«µÖÀãÏ©¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦--¡£
¡¡¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»þ´ü¡¢¾®3¤À¤Ã¤¿»ä¤ËÌë10»þ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿¼²á¤®¤Æ¤¢¤Þ¤êµ²±¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡µ²±¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢»Ê²ñ¤¬¡Ö°æ¾å½ç¡¦Ë§Â¼¿¿Íý¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿70Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é¡£¤³¤Î¡Ö½ç¡¦¿¿Íý¡×»þÂå¤ÎÌë¥Ò¥Ã¥È¤Ï¡¢ºÇ¶áCS¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓTWO¡×¤ÇºÆÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·ç¤«¤µ¤º¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Çº£²ó¤Ï¡¢¼ñ¸þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¡¢Ìë¥Ò¥Ã¥È¤ò½ä¤ë¡Ö»ö·ï¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ³°¤Ê¿¿¼Â¤ò2¤Ä¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡1¤Ä¤Ï¡¢75Ç¯¤Î¤µ¤é¤ËÁ°¡¢73Ç¯¤Ë¡Ö¶¦»ºÅÞ¥Ð¥ó¥¶¥¤¡×¤È¥ª¥ó¥¨¥¢Ãæ¤Ë¸À¤Ã¤¿Á°ÅÄÉðÉ§¡Ê¥Þ¥¨¥¿¥±¡Ë¤¬´³¤µ¤ì¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤À¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¥Ç¥Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÈø¥Ò¥ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥¨¥¿¥±¤Ï¼Â¤Ï¡Ö¶¦»ºÅÞ¥Ð¥ó¥¶¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡FRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿ºÙÅÄ¾»»Ö¤ÎÏ¢ºÜµ»ö¡Ê21Ç¯10·î12Æü¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á°ÅÄÉðÉ§¤Ï¡¢¶¦»ºÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤Î±þ±ç±éÀâ¤Ç¡ÖÅöÁª¤·¤¿¤é¡¢·îÍË¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¥Ð¥ó¥¶¥¤¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï³Î¤«¤Ë¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊüÁ÷¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤À¤Ã¤¿Äá²¬²íµÁ¤ÈÅìµþ¥í¥Þ¥ó¥Á¥«¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢»°ÛêÀµ¿Í¤Ë¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¡¢¥Ð¥ó¥¶¡¼¥¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤À¤±¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯»¨»ï¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢µ»ö¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿Åö»þ¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¤¬·ãÅÜ¡¢Á°ÅÄÉðÉ§¤ò¹ß¤í¤¹¡£¤Þ¤¿¤½¤ÎÍ¾ÇÈ¤ÇÁ°ÅÄ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤ÏÌë¥Ò¥Ã¥È¤ÎÇÉÀ¸ÈÖÁÈ¡Ö¥Ò¥Ã¥È¥¹¥¿¥¸¥ªR¡õN¡×¡Ê89Ç¯10·î13Æü¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤ÎÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ìÏ¢È¯»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤¿¡£¤¤Ã¤Á¤êÏ¿²è¤â¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÇÒ·¼¡ª¥¶¡¦¥¿¥¤¥Þ¡¼¥º¡Á¤¢¤ì¤«¤é35Ç¯¡Á¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¶Ã¤¯¤Ù¤»ö¼Â¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À--¼Â¤Ï¡¢¤¢¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÏÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»öÁ°¼ýÏ¿¤À¤Ã¤¿¡ª
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤ò²Î¤Ã¤¿¤Î¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï³Î¿®ÈÈ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Ìë¥Ò¥Ã¥È¨¡¨¡²¿¤«¤ÈÊªÁû¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÌÌÇò¤¤²ÎÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£
¢¦¥¹¡¼¥¸¡¼ÎëÌÚ¡Ê²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¡Ë¡¡1966Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÁáÂçÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÇîÊóÆ²¤ËÆþ¼Ò¡£ºß¿¦Ãæ¤«¤é²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢10ºýÄ¶¤ÎÃøºî¤òÈ¯É½¡£2021Ç¯¡¢55ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤ËÆ±¼Ò¤òÁá´üÂà¿¦¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡ÖÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²»³Ú1982¡Ý1991¡×¡Ö¡Ò¤¤å¤ó¥á¥í¡Ó¤ÎË¡Â§¡×¡Ö¥µ¥Ö¥«¥ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ê¤É¡£È¾¼«ÅÁÅª¾®Àâ¡Ö¼å¤¤¼Ô¤é¤¬Í¼Êë¤ì¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¼å¤¤¼Ô¤¿¤¿¤¤è¤ë¡×¤âÏÃÂê¤Ë¡£¥é¥¸¥ªDJ¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£