タレントの柳原可奈子さんは8月13日、自身のInstagramを更新。沖縄家族旅行でプールを楽しむ様子を披露しました。

【写真】柳原可奈子＆子どもがプール満喫する姿

「めっちゃ幸せになれました」

柳原さんは「沖縄旅行その2」とつづり、18枚の写真を載せています。「今回楽しみにしていたのはホテルのプール」と明かし、柳原さんと2人の娘が、はじけるような笑顔でプールで遊ぶ様子が印象的な写真ばかりです。こんなにも柳原さんや娘たちに喜んでもらえると、撮影した夫もうれしかったでしょうね。

またサングラスを掛けてプールサイドでくつろぐ次女の写真もあり、柳原さんは「私にそっくりで大笑い！！」とコメント。家族で過ごした沖縄のプールは「とっても貴重な時間」になったようです。

コメントでは、「どれも最高 めっちゃ幸せになれました」「笑顔がとっても素敵」「家族を大切にされている」「笑顔で楽しさが伝わってきます」「笑顔がええな」「笑い方もそっくり（笑）」「全部可愛すぎてヤバいです！！」「本当にいつ観ても楽しそうなファミリー」と称賛の声が寄せられています。

「楽しい旅の始まりですね！」

12日には「沖縄旅行に行ってきたよ その1」と、沖縄に向かう飛行機での様子を披露していた柳原さん。旅行の始まりのワクワク感が伝わる写真に、「楽しい旅の始まりですね！」「写真から楽しさが伝わります」「楽しい空の旅でしたね」「姉妹お揃いのお洋服、カワイイ」との声が寄せられました。沖縄旅行の今後の投稿も楽しみですね！(文:福島 ゆき)