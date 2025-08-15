“経営者”小嶋陽菜、普段はニコニコしてるけど…「かましてみようかな」と思う時もある
モデルで実業家の小嶋陽菜（37歳）が、8月14日に放送されたトーク番組「トークィーンズ」（フジテレビ系）に出演。経営者として部下から話し掛けやすいようにニコニコしているが、「かましてみようかな」と思う時もあると語った。
AKB48のレジェンドOGスペシャルということで、前田敦子、小嶋陽菜、高橋みなみが番組のゲストとして登場。
それぞれの「人生の哲学」について話を聞くこととなり、AKB48在籍当時は「ちょっとおバカな天然系」であったにもかかわらず、現在は社員100人以上を抱える経営者で、ポップアップイベントを開催すれば1週間で1億円の売り上げを記録するなど商才のある小嶋陽菜に経営者としての哲学を聞いた。
小嶋は部下と接する時に気をつけていることとして「社員とはいえ、私は元AKB48って見えてるかもしれない。一緒にいても、なるべく（部下が）話しかけやすいようにニコニコしているとか、話し掛けやすいように口角を上げていたりしている」「でもときどき、かましてみようかな、とか。バランスは取っています。しっかり言ったことを有言実行したり、しっかり数字で結果を出すとか。めちゃめちゃ難しいんですけど、自分が正解を出せるように自分が頑張るっていうのをベースにしています。ちゃんとするようになりました」と語る。
アン・ミカが「かます、っていうのは例えばどういう感じでかます？」と質問すると、小嶋は「サングラスかけて出社する、とか」と答え、他の出演者から「わかりやすい！」「湘南とかにいる人と同じ」「めっちゃかわいい」という声が上がった。
AKB48のレジェンドOGスペシャルということで、前田敦子、小嶋陽菜、高橋みなみが番組のゲストとして登場。
それぞれの「人生の哲学」について話を聞くこととなり、AKB48在籍当時は「ちょっとおバカな天然系」であったにもかかわらず、現在は社員100人以上を抱える経営者で、ポップアップイベントを開催すれば1週間で1億円の売り上げを記録するなど商才のある小嶋陽菜に経営者としての哲学を聞いた。
アン・ミカが「かます、っていうのは例えばどういう感じでかます？」と質問すると、小嶋は「サングラスかけて出社する、とか」と答え、他の出演者から「わかりやすい！」「湘南とかにいる人と同じ」「めっちゃかわいい」という声が上がった。