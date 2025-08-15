ガールズグループ「GOOD DAY（グッドデイ）」メンバーだったgenie（ジニー＝28）が14日、白血病に罹患したことを告白した。自身のSNSに「わけも分からず入院した。突然白血病の診断を受けてすでに3カ月が過ぎた」とつづり、頭髪を剃った姿の写真などをアップした。

公開された写真の中のgenieは、髪を剃った姿で、入院服を着て黒いマスクを着用したままカメラを凝視している。韓国メディアのスポーツ朝鮮は同日「治療過程で髪の毛が抜け、髪を剃った姿も公開し、闘病を伝えた」と報じた。

genieは「病気と診断され、最初は誰からも慰めや連絡を受けたくなかった。深い泥沼におちいっていたが、家族と友人、大切な人々が心配してくれたおかげで心が暖かくなった。髪の毛もなくて、太った見慣れない姿なので写真1枚を上げるのも怖かったが、今は勇気を出して近況を伝えている」とつづっている。

また「まだ造血幹細胞移植という大きなヤマが残っているが、すべて終えて病気になる前よりもっと健康な姿に戻りたい。みんなが健康であることを願う」と付け加えた。

genieは17年にガールズグループGOOD DAYでデビューし、グループが解散した後は、俳優として活動していた。