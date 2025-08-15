ニューエラから「セサミストリート」コレクションが登場！親子で楽しめるキャップやゴルフラインまで
エルモやクッキーモンスターといった「セサミストリート」の人気キャラクターが、ニューエラのアイコニックなキャップに大集合！2025年8月7日に発売されたセサミストリートコラボでは、大人用からキッズ、さらにゴルフラインまで幅広く展開されている。
■あなたにぴったりの一品が見つかる！充実のラインナップ
「59FIFTY」(7700円)は、フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいニューエラの代表作。柔らかな被り心地を求めるなら「9TWENTY」(4620円〜)がおすすめで、フロント部分に芯がないため女性にも人気が高い。サイズ調整可能な「9FIFTY」(6380円〜)は、家族みんなでシェアできる万能選手。最安値は「ベーシックビーニー」(3960円)で、秋冬シーズンにも活躍してくれそうだ。
各キャップは、9キャラクターの刺しゅうをキャップ全体に散りばめたものや、ニューエラロゴとキャラクターを組み合わせたもの、ふわふわのフェイスを表現したユニークなデザイなど、コラボレーションならではの遊び心が感じられる。キャラクター別では、エルモが最多バリエーションで登場。クッキーモンスターの鮮やかなブルー、アビーやロジータのパステルカラーなど、カラフルな選択肢も魅力だ。
アパレルでは、「裏毛スウェット」(9350円)や「長袖コットンTシャツ」(7150円)、さらに使い勝手のいい「ニットトートバッグ」(4180円)も登場している。
■キッズラインで親子コーデ
今回のコレクションで特に注目したいのが、「Youth 9FIFTY」(6600円)や「Youth 9TWENTY」(5500円)、「Kid's カフニット」(3300円)など、豊富なキッズアイテムの存在。Youth(ユース)サイズは小学生にぴったりで、大人用と同じデザインで展開されているアイテムもある。
親子でおそろいが叶うので、週末のおでかけがより楽しくなること間違いなし。もちろん、色・デザイン違いで家族それぞれの個性を演出するのもアリ。
■ゴルフ場でも注目の的に
さらに注目は、「9FIFTY Strech Snap」(6380円)や「ミッドネックパフォーマンスTシャツ」(9350円)などゴルフラインの充実ぶり。機能性とデザイン性を両立させた作りは、まさに大人のための遊び心といえる。さりげないキャラクターデザインが、コースでの会話のきっかけになるはず。
購入はニューエラ公式オンラインストア、そして全国のニューエラストアで可能。店舗によっては取り扱いのないアイテムもあるため、オンラインストア内商品ページでの事前確認は必須。この夏から秋にかけてのキャップコーデの新定番として、今が絶好の買い時。ぜひチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Sesame Workshop
