ジープ「ラングラー アンリミテッド サハラ」に新しい限定車！ 鮮やかなオレンジボディの「ホセ」が登場【新車ニュース】
生搾りオレンジの自販機「アイジュース」とコラボ！
ジープ・ラングラー アンリミテッド サハラ ホセ｜Jeep Wrangler Unlimited Sahara Joose
このたび発表された限定車「ホセ」は、ラングラー アンリミテッド サハラをベースに、目を引く鮮やかなオレンジ色「Joose（ホセ）」をボディカラーに採用した、街でもフィールドでも存在感を放つ限定車だ。
また、この限定車の発売を記念して、生搾りオレンジジュースの自動販売機を展開するシンガポール発の「IJOOZ（アイジュース）」とのコラボレーションを実施。
ジープ ホセ×アイジュース コラボレーション｜Jeep Joose × IJOOZ collaboration
このコラボレーションでは、7月31日（木）～8月24日（日）の期間、全国の主要エリアに設置された246台のIJOOZ Smart Juicer（フレッシュオレンジジュース自動販売機）にて、ジープ・ラングラー限定デザインのカップでフレッシュジュースを提供するとともに、今回のコラボレーションを記念した限定動画を配信。この動画は、ジープ公式SNSおよびIJOOZ公式SNSでも公開される。
8月23日（土）と24日（日）の2日間は、全国のジープ正規ディーラーにおいて「Splash Orange Joose Fair（スプラッシュ オレンジ ホセ フェア）」を開催。試乗や査定を受けた方にIJOOZ自販機で使用可能なクーポン（QRコード）をプレゼント（※）！ さらに、IJOOZ の新公式キャラクター「ジュジュ」とのコラボグッズが販売される予定だ。
※自販機の設置がないエリアではジュースに使用しているフレッシュオレンジをプレゼント
アイジュース｜IJOOZ
SPECIFICATIONS
ジープ・ラングラー アンリミテッド サハラ ホセ｜Jeep Wrangler Unlimited Sahara Joose
ボディサイズ：全長4870×全幅1895×全高1845mm
ホイールベース：3010mm
乗車定員：5人
車両重量：2000kg
総排気量：1995cc
エンジン：直列4気筒ガソリンターボ
最高出力：200kW（272ps）/5250rpm
最大トルク：400Nm（40.8kgf-m）/3000rpm
トランスミッション：8速AT
駆動方式：4WD
WLTCモード燃費：9.8km/L
税込価格：839万円（100台限定）