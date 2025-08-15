生搾りオレンジの自販機「アイジュース」とコラボ！

ジープ・ラングラー アンリミテッド サハラ ホセ｜Jeep Wrangler Unlimited Sahara Joose

このたび発表された限定車「ホセ」は、ラングラー アンリミテッド サハラをベースに、目を引く鮮やかなオレンジ色「Joose（ホセ）」をボディカラーに採用した、街でもフィールドでも存在感を放つ限定車だ。

また、この限定車の発売を記念して、生搾りオレンジジュースの自動販売機を展開するシンガポール発の「IJOOZ（アイジュース）」とのコラボレーションを実施。

ジープ ホセ×アイジュース コラボレーション｜Jeep Joose × IJOOZ collaboration

このコラボレーションでは、7月31日（木）～8月24日（日）の期間、全国の主要エリアに設置された246台のIJOOZ Smart Juicer（フレッシュオレンジジュース自動販売機）にて、ジープ・ラングラー限定デザインのカップでフレッシュジュースを提供するとともに、今回のコラボレーションを記念した限定動画を配信。この動画は、ジープ公式SNSおよびIJOOZ公式SNSでも公開される。

8月23日（土）と24日（日）の2日間は、全国のジープ正規ディーラーにおいて「Splash Orange Joose Fair（スプラッシュ オレンジ ホセ フェア）」を開催。試乗や査定を受けた方にIJOOZ自販機で使用可能なクーポン（QRコード）をプレゼント（※）！ さらに、IJOOZ の新公式キャラクター「ジュジュ」とのコラボグッズが販売される予定だ。

※自販機の設置がないエリアではジュースに使用しているフレッシュオレンジをプレゼント

アイジュース｜IJOOZ

SPECIFICATIONS

ジープ・ラングラー アンリミテッド サハラ ホセ｜Jeep Wrangler Unlimited Sahara Joose

ボディサイズ：全長4870×全幅1895×全高1845mm

ホイールベース：3010mm

乗車定員：5人

車両重量：2000kg

総排気量：1995cc

エンジン：直列4気筒ガソリンターボ

最高出力：200kW（272ps）/5250rpm

最大トルク：400Nm（40.8kgf-m）/3000rpm

トランスミッション：8速AT

駆動方式：4WD

WLTCモード燃費：9.8km/L

税込価格：839万円（100台限定）