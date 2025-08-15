Netflixの人気恋愛リアリティ番組『ボーイフレンド』に出演し、カップルとなった中井大（ダイ）が、パートナーの中西瞬（シュン）との同棲生活での“最大のケンカ”を明かした。

8月14日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストにダイが登場した。

ダイは番組内で、『ボーイフレンド』で出会ったシュンとの関係について「今お付き合いして、今は同棲をさせていただいてます」と報告。交際期間については「ついこの間、1年半記念でした」と明かした。

同棲については、番組の「撮影が終わって3ヶ月後ぐらいから2人で住み始めてた」とのこと。それまでは「3か月僕の実家で。2人ともお金ないので」と、経済的な事情もあって実家同棲していたことを語った。

MCのぺえから「どういう時にケンカすることが多い？」と質問されると、ダイは「1番おっきかったのは、どっちが刺身を1枚多く食べたか」と意外な答えを返した。

この発言にぺえは「わかる」と即座に共感。「あれさ、奇数なんだよね」と指摘すると、ダイも「大体3枚ずつ」と頷いた。ぺえはさらに「甘海老とかだったら1本ずつとってもらってもいいんだけど。メインどころ。マグロとか。サーモンとマグロ」と具体的に言及し、稲田も「そうです！」と強く同意した。

この“刺身ケンカ”がエスカレートした様子についてダイは「僕は絶対食べてないと今でも思ってるんですけど。『え。食べ過ぎじゃない？』みたいな。『いや、ダイのために買ってきたから食べ過ぎるわけないじゃん』みたい。『絶対自分で食べてるよ』って言われて、なんかそこで急にガガーってヒートアップしちゃって、テーブルをガーンみたいな」と説明した。

さらに「もうTシャツとかビリビリ」と激昂ぶりを明かすと、ぺえは「えー。なんで？」と驚きの声を上げた。稲田から「どうやってこう、仲直りしようってなったんですか。その大事件の時は」と質問されると、「それはもうお母さんがドン引きして」と答え、実家での出来事だったことを告白した。