現在放送中の今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】八木は嵩に伝えたことは…

8月15日第100回の最後に、第21週「手のひらを太陽に」の予告が放送され、話題になっています。

＊以下第100回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第100回あらすじ＞

舞台公演は成功裏に幕を閉じる。

数日後、なぜかぼんやりした様子の嵩（北村匠海さん）。

そこに、「また一緒に楽しい仕事をしよう」とたくや（大森元貴さん）がやって来る。

しかし、嵩は聞く耳を持たず、やってみてはと言うのぶ（今田美桜さん）にも、口出ししないでくれと反論する。

それ以来、ぎくしゃくする２人。そんな中、のぶは嵩に内緒であることをしていた。

何も知らず八木（妻夫木聡さん）に会い行った嵩は、目の前の光景に目を疑う。

＜ドラマ内で流れた予告＞

「まんが教室」というテレビ番組で先生役を務める嵩。

「テレビに出るの？」とのぶの声が重なる。

嵩が作詞した「手のひらを太陽に」を歌う人気歌手の白鳥玉恵が誰かと話している。玉恵を演じているのは、朝ドラ初出演の久保史緒里さん。



「女にももてとるばい」と健太郎の声。



のぶがいやそうな表情を見せる。

「嵩と本音でガンガンやりあいなさい」と語るのは嵩の母・登美子。



カフェの店内で、登美子とのぶ、羽多子が話をしている。

場面が変わり、「妻と子には絶対に生きて帰ると約束した」と話す八木。

八木が振り向くと蘭子がいる。

「僕たち夫婦はこれで…」

涙を流しながら、「せいいっぱい頑張ったつもりやったけれど、何者にもなれんかった」と嵩に打ち明けるのぶ。

自宅の窓から外を眺める嵩。

山頂で１人、何かを叫んでいる様子ののぶ。

「僕たち夫婦はこれでいいんだよ」という嵩の声が重なって――。



ーーーーー

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。