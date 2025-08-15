Image: TRIDEAL

2025年2月13日の記事を再編集して公開しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

気軽に背負えるコンパクトなスリングバッグは、できるだけ荷物を少なくしておきたい人にとって、使い勝手がいいバッグです。

とはいえ、作業効率に優れたノートPCを持ち運ぶ必要だってあるでしょう。

新色を引っ提げて登場した「タフビッグスリングバッグ」は、身軽さと容量の確保を高次元でバランスさせたスリングバッグ。クラウドファンディングの累計で1,200万円以上を売り上げている、大人気のアイテムです。プロジェクト終了まで残りわずかとなりましたので、改めてその特長をおさらいしましょう。

ノートPCも放り込めるスリングバッグ

メーカーのテストによると、MacBook Air 13.3インチ（W30.41×D21.24cm）を収納したときに幅方向に2cm、奥行き方向に2.5cm程度の余裕があるノートPCスリーブ。実際にバッグを購入したユーザーからは、「14インチのノートPCも収納できた」という声が寄せられています。

このスペースを確保したことで、リモートワーカーが仕事に使うこともできる懐の深さを獲得しています。

それでいて、スリングバッグとしての手軽さを損なわないのが、「タフビッグスリングバッグ」のポイント。混み合う電車内でもジャマにならないスリムさをキープしています。

手ぶら派だけど、ポケットだけでは荷物が収まり切らない場面でも、全部放り込んで気軽に外出することができるでしょう。

バッグ内で小物が迷子にならない

もちろん、シリーズの人気を支えてきた機能性の高さも、変わっていません。

小物類を整理整頓できる各種ポケットは、まず不足することがないほどの充実ぶりになっています。

特殊なマグネットロックを備えたフラップは、スムーズな開閉と安全性を両立したものに。

ショルダーストラップには脱着しやすいマグネットバックルが採用されており、スリングバッグらしく手軽に着脱できるのも見てのとおりです。

加えて、マチが拡張可能になっているなど、普段使いからアウトドア用途まで幅広く対応できるところも、見逃せないところです。

引っ掻き傷に強い。長く綺麗をキープ

「タフビッグスリングバッグ」は耐久性に優れた「デューロン」という素材を外装に採用。傷や水、紫外線、経年劣化に強く、長くきれいに使えるのも、前作から進化したポイントです。

2年間の修理保証が付けられているところも、自信の裏付け。長く愛用できる相棒として、活躍してくれると思います。

シンプルで合わせやすいネイビーとカーキ

今回、目玉になっているのがこちらの新色。

ネイビーとカーキは、大人らしいシックな印象と、個性的なルックスを兼ね備えたカラー。「街中を見回すと黒色のバッグがやたら多いのが気になってしまうけど、派手な色使いは苦手」という人にピッタリ。

世代や性別を問わず、さまざまなスタイルに合わせやすいのも魅力です。

前モデルから機能性を継承しつつ、ユーザーの要望を反映させた改良版「タフビッグスリングバッグ」はもうすぐ先行販売が終了。完成度を高めた上で、待望の新色を追加して登場しています。

ぜひ以下のリンク先で詳細をチェックしてみてください。

Source: CoSTORY