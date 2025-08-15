

夏の日の一コマ（写真：マハロ／PIXTA）

【4コマ漫画で見る】身体中が喜んだ！

世間を沸かしたバツ3の叶井俊太郎氏との結婚から16年。漫画家・くらたまに降りかかったのは、夫の死と、残りの人生をどう独りで生きるかという「新たな人生設計」だった――。

夫亡き後の日々の暮らしや感じたこと、そして新たな挑戦の日々を漫画とエッセイでお届けする。

農家男子のお誘いを受けて

「たまさん、うちのブルーベリー、今が盛りなので採りに来ませんか」

昨年、共通の友だちを通じて知り合った30代の農家男子Aくんに、ブルーベリー収穫体験のお誘いを受けました。

彼は都内で代々農業を営む家の長男で、数年前に家業を継いだばかり。試行錯誤しながらさまざまな野菜、果物をつくる話を聞かせてもらったことがあります。

「え、いいの？行きたい！」

「はい、ぜひ。以前、興味あるってお話ししてたから」

年齢を重ねると土いじりをしたくなる人が増えるのはなぜでしょうか。

数年前に物故した父もそうでしたし、私自身にも若い頃にはなかった「食べられる植物を育てて、収穫してみたい」という願望が、五十路を越えた頃からむくむくと湧き出てきています。

ありがたくAくんのお言葉に甘え、真夏の日差しが燦々と降り注ぐ日の正午前に、都内の西、某市にあるA家の畑に集合しました。

雑草を踏み分け目的地へ

Aくんのところはほとんど農薬を使わない自然派の農法で、畑には雑草もたくさん生えています。Aくんの案内で、雑草を踏み分けブルーベリーのエリアを目指しました。

足を踏み出すたびに、バッタが四方に飛び跳ねます。バッタは作物を食い荒らすので害虫、その害虫を食べてくれるカマキリやクモは益虫だそうです。



元気いっぱいのブルーベリー（写真：筆者撮影）

「いろんな野菜、果物があるね。あれは柿の木でしょ。あっちに実っているのはナスだよね」

「そうですね、いろいろ植えています。もう終わりましたけど、それは桃の木ですよ」

農地としては広いわけではないですが、すべてをAくん1人、ほぼ手作業で管理しているそうです。一般のスーパーなどに大量に野菜などを卸す農業とはまったく違い、こぢんまりとした営業みたいでした。



自然派の農法で育てられたナス（写真：筆者撮影）

「商業的にはイマイチで、兼業で塾の先生をしています」

Aくんは、日焼けした顔とのコントラストがくっきりした白い歯を見せて笑いました。

「農家に対して、国とか自治体の援助ってないの？」

「うーん、少なくともうちにはほとんどないですね」

雑談をしながら歩き、ブルーベリーの木々が植わっているエリアに到着しました。

「へえ、ブルーベリーってこうやって実るんだ。初めてちゃんと見たよ」

あまり背の高くない低木の枝に、みっしりと青い果実がついています。ぶどうとも、きいちごとも違う、南天のような実の付き方でした。

「見た目ではわかりませんが、甘いのと酸っぱいのがあります。一粒食べてみて、甘いやつと同じ房のものを採ってください」

「そんなに違うの？どれも美味しそうだけど」

「違いますね」

実際、口にしてみると、言われた通り甘いのは甘いけど酸っぱいのは結構酸っぱい。でも、どちらもすっきりとした後味で、いくらでも食べられそうです。

手桶の中は青い実でいっぱいに

「ブルーベリーって、美味しいね！癖になりそうだよ」

私は次々ブルーベリーの粒を口に放り込みながら、手桶に収穫していきました。酸味と甘味、鼻に抜けるブルーベリー特有の香りがたまりません。

とはいえ、遮るものもなく、肌に突き刺さる日差しは痛いくらいです。汗も滝のように流れてきました。

「暑い！一番暑い時間帯に来ちゃったね」

「そうですね、午前中や夕方だともう少しマシですが」

「でも、汗をだくだくかきながら爽やかなブルーベリーを採って食べるって、ぜいたくだよね。喉も潤うし」

今までしたことがある果物狩りといえばいちご狩りですが、清潔なビニールハウスの中で整然と並ぶいちごを採るのと、炎天下で雑草を踏みしだきながらブルーベリーを採るのとでは随分違います。

「夫は都会っ子だったから、いちご狩りのほうが好きだろうな」と、ブルーベリーの木々を渡り歩き、流れ出る汗を拭きつつ思いました。夫といちご狩りに行ったとき、練乳をどっさりかけて、うれしそうに食べていた姿を思い出しました。

30分にも満たない時間でしたが、手桶の中は青い実でいっぱいになりました。

「うちが近いんで、ちょっとお茶でも飲んでいってください。母も倉田さんに会いたがっていたから」

聞けば、Aくんのお母様と私は年齢も近く、誕生日が同じで元々親近感を持ってくださっているそう。またしてもお言葉に甘えて、お邪魔することにしました。

「こんにちは」

「こんにちは、よくいらっしゃいました。まあ、お顔が真っ赤！」

にこやかなお母様にエアコンの利いたリビングへ通され、栽培しているミニトマトとハーブティー、手作りの真っ赤なしそジュースをいただきました。ハーブティーは「バタフライピー」という煮出すと青くなるお茶で、初めていただきました。「面白いでしょ、最近知って育ててみたんです」とお母様。



見た目が爽やかな青いお茶（写真：筆者撮影）

作物が身近な生活って、「これ植えてみよう」のハードルが低くて、いろんな植物の幅広い世界を知ることができそうです。それにしても、「もっといっぱい手土産を持ってくればよかった」と、後悔したけど後の祭りでした。

お土産にいただいたナスは姪に…

「本当にありがとうございました。いい経験をさせていただきました！」

Aくん親子に礼を述べ、袋いっぱいのブルーベリーと、これも採ったばかりのナスをいただいて帰路に就きました。 そんなに動いていないのに、日をたくさん浴びたせいかクタクタです。



この連載の一覧はこちら

ブルーベリーは、数日経っても瑞々しいままで、1週間くらい毎日食べましたが、まったく飽きることがありませんでした。甘さと酸味のバランスがいいからかな？

今はもう食べ切ったので、スーパーのブルーベリーを買おうか迷っているところです。

ナスも美味しかったのですが、私がいない間に去年から同居している姪にほとんど食べられてしまいました。1本だけ、早めに焼きナスにして食べておいてよかったです。

漫画ページに続きます。





（倉田 真由美 ： 漫画家）