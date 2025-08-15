◆米大リーグ オリオールズ５―３マリナーズ（１４日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズの菅野智之投手（３５）が１４日（日本時間１５日）、本拠地・マリナーズ戦で５回１／３を投げ、３安打１失点。今季１０勝目を挙げ、メジャー１年目として日本人投手史上１０人目となる２ケタ勝利を達成した。試合は５―０で迎えた６回１死一塁で降雨中断し、菅野は球数８１球で降板。２時間１８分後の試合再開で２番手のガルシアがロドリゲスに２ランを浴びた。菅野は２奪三振２四死球で防御率は４・１３。今季１０勝はア・リーグ新人単独トップ。投球回も１２６回１／３でリーグ新人トップに躍り出た。日本人投手の渡米初年度２ケタ勝利は１９９５年の野茂英雄（ドジャース）を筆頭に、最近ではおととしの千賀滉大（メッツ）、昨年の今永昇太（カブス）に続き３年連続となった。

試合後の主な一問一答は以下の通り。

―雨中のピッチング続行は難しかったか

「投げたらどこにボールが行くか分からなかったので、ちょっと無理でした。ロジンバッグは（ぬれないように）ポケットに入っていたけど、触っても意味がないぐらい雨が降って、ピッチコムも水没みたいに何も聞こえなくなった。さすがに投げることができない感じでした。２回まで（プレートを）外せるので、目いっぱい、雨が弱くなるまで時間を取ろうかなと思っていた」

―投球について

「全球種、効果的に使ってゲームプラン通り投げられた。低めに集まっていたと思います」

―５回は無死二塁のピンチ

「下位打線だったので、抑えなきゃいけないと思った。１死三塁という形にならなかったので、１点もあげないつもりで投げました。無死二塁で、ランナーが三塁に行ったら１点はしょうがないと思っていた」

―日本人で１０人目の新人１０勝を達成

「あくまで通過点ですけど、素直にうれしいですし、もっとチームの勝利に貢献できるように頑張りたいなと思います。一つの目安ですけど、正直そんなに達成感はなくて…。あんまりいいピッチングじゃない時も、勝ちをつけてもらったりこともある。ここ数試合、すごく自分の中で納得できるパフォーマンスができていることが、一番うれしいです。とにかく継続が大事なんで、何とか最後までこの調子とこのペースで投げ続けられるようにと思っています」

―序盤は球数を使っても丁寧にアウトを重ねて、途中から早めのカウントで打ち取っていったように見えたが

「それは結果的にそうなった感じ。立ち上がり、よく失点するんで、ある程度ボール先行になって球数がかかった印象です」

―ここ最近、ボールの質が向上している手応えは

「一番はメカニック的なところ。結果的に打たれる時期が続いて、もうちょっとスピードを上げようとか、変化球を曲げようとか、いらない欲みたいなものが操作していた。ちょっとしたズレが、毎試合投げていくと大きなズレになる。それが修正できたのが一番の要因。（球種が）偏ることはしちゃいけない。右バッターに近めのシンカーを投げて、左バッターにも近めにいいボールを投げる。両サイドのコントロールを間違えないところが要因と思います」

―ピッチングが点から線になってきたと言っているが

「前の試合からも、ずっとつながってきている。前回ダメだったら、次、大きく変えるんじゃなくて、前回の試合も、多分シアトル打線は見てると思うので、それもいかした上でまた今日のピッチングができる。それを何試合も続けられているのが、線になっているという感じがして、投げてて気持ちいい。あんまり窮屈になることが少なくなった」

―２つの三振はまさに点から線という攻め方

「スアレスは前の打席でカットからスライダー行ってキャッチャーフライ。その次の打席もカットからインコースにシンカーをいいところに見せて、その後スライダー、スライダーと行って、外を認識させつつ、意表を突いてインサイド。そこはいい攻めだった。前の打席をいかせたと思います。（ガーバーは）その前の打席、結果的にインハイでレフトフライ。ある程度、真っすぐを待っていると分かった。ノースリーになったけど、スライダーで外の意識を持たせながら、その前の打席も結果的にインハイのボールでレフトフライでした。いい風になってきた」

―配球はどれくらい覚えているか

「全部覚えてます、はい」

―中田翔（中日）が引退

「同級生で、僕らの世代のバッターでは、やっぱり翔がナンバーワンで、ずっと僕の憧れの存在でもあった。僕が投げた試合もよく打ってくれましたし、印象にも残る良いバッターだったと思います」