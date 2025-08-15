Photo: 三浦一紀

見た目も意外とわるくない。

毎日自転車に乗る、となると気になるのが腕の日焼け問題。さすがに今年の日差しは痛いくらいで、なるべく半袖ですごしたい筆者も正直堪えています。

そんななか、半信半疑で買ってみたモンベルのアームカバーがまさかのライフチェンジャーでした。

ずっと着けていられる装着感

Photo: 三浦一紀

こちらがモンベルの「トレール クール アームカバー」（税込2,350円）。名前のとおりもともとはスポーツのトレール用アームカバーです。

腕にピタッと密着するアームカバーはあまり得意ではなく、「一刻も早く脱ぎ捨てたい！」と思ってしまうタイプだったのですが、これは極薄地でかなりストレッチが効いていて、着けごこちはまさにサラッサラ。

S／M／Lのサイズ展開で、タイトめであろうSサイズを購入したのですが、屋内に入っても着けたままでいっか、となるくらい快適でした。

Photo: 三浦一紀

袖口には親指が抜けるサムホールが付いていて、こんな感じで手の甲までしっかりカバー。このサムホールのおかげで、着けている位置がズレてこないのもポイントです。

紫外線遮へい率は90％以上で、筆者のような手の甲が日焼けがちな自転車乗りにとっては頼もしいかぎり。さすがアウトドアブランドのモンベルです。

Photo: 三浦一紀

着ている方が涼しいってすごい

ただ着けているだけでも日除けとしての役割を果たしてくれるのですが、汗をかくと吸水拡散し、気化熱で涼しくしてくれるので冷感素材並みにスーッとします。

濡れたタオルなどで、アームカバーの上からサッと拭くのも気持ちよい。

Photo: 三浦一紀

色展開はこのライトグレーとブラック。やっぱり見た目も気になる年頃なので、ザ・アームカバーっぽくない点も、ずっと着けていられる理由のひとつかもしれません。

Source: モンベル